Netflix : les séries et films à ne pas rater du 11 au 17 mars 2022

NETFLIX. "Formula 1", "Adam à travers le temps"... On regarde quoi cette semaine sur Netflix ? Le calendrier des sorties films et séries du 11 au 17 mars 2022.

[Mis à jour le 11 mars 2022 à 9h32] Plusieurs nouveautés sont à découvrir sur Netflix ce vendredi 11 mars 2022. Drive to survive, aussi appelé Formula 1, connaît une quatrème saison qui est déjà mise en ligne. Il est également possible de voir le film de science-fiction Adam à travers le temps. Au casting, on retrouve Ryan Reynolds, Mark Ruffalo ou encore Jennifer Garner. Dans les jours qui suivent, la plateforme de streaming mettra en ligne la mini-série documentaire Bad Vegan, une collection de films avec Romy Schenider, Marilyn a les yeux noirs ou encore Team Zenko Go.

La semaine dernière, les abonnés de la plateforme de streaming ont pu découvrir Son vrai visage. Cette mini-série policière avec Tony Collette suit la quête d'Andy qui part découvrir les secrets de sa famille, et plus particulièrement de sa mère, Laura. Parmi les sorties qu'il ne fallait pas manquer sur Netflix également, citons la saison 6 d'Outlander, la saison 2 de Guide astrologique des coeurs brisés, la saison 5 de The Last Kingdom (saison 5) mais aussi la mini-série documentaire sur l'artiste phare du pop-art, Le journal d'Andy Wahrol. Ci-dessous, retrouvez les films et séries du moment sur la plateforme mais aussi toutes les nouveautés du mois de mars sur Netflix.

Parmi les plus importantes nouveautés du mois de mars, citons la saison 2 de La Chronique des Bridgerton (25 mars), Drôle, nouvelle série de la créatrice de Dix pour cent (18 mars), la saison 4 de la série documentaire Formula 1 ou encore le film Adam à travers le temps avec Ryan Reynolds et Mark Ruffalo (11 mars). Le mois se clôturera notamment par la sortie d'un documentaire sur Johnny Hallyday, Johnny par Johnny (29 mars 2022).

1er mars 2022 : The Guardians of Justice, Un bail en enfer, La vie très privée de Monsieur Sim, La reine Margot, Quai d'Orsay, Deux frères, L'Ours, Baywatch : alerte à Malibu, Fighting with my family, LOL, Ted 2, La surface de réparation

: The Guardians of Justice, Un bail en enfer, La vie très privée de Monsieur Sim, La reine Margot, Quai d'Orsay, Deux frères, L'Ours, Baywatch : alerte à Malibu, Fighting with my family, LOL, Ted 2, La surface de réparation 2 mars 2022 : Perdus dans l'Arctique (avec Nikolaj Coster-Waldau), The pirates : à nous le trésor royal

Perdus dans l'Arctique (avec Nikolaj Coster-Waldau), The pirates : à nous le trésor royal 3 mars 2022 : The weekend away, Musclor et les maîtres de l'univers (saison 2), Survivre au paradis : une histoire de famille, Marie Stuart, reine d'Ecosse

: The weekend away, Musclor et les maîtres de l'univers (saison 2), Survivre au paradis : une histoire de famille, Marie Stuart, reine d'Ecosse 4 mars 2022 : Son vrai visage (avec Toni Collette)

: Son vrai visage (avec Toni Collette) 7 mars 2022 : Outlander (saison 6, 1 épisode/semaine)

: Outlander (saison 6, 1 épisode/semaine) 8 mars 2022 : Guide astrologique des coeurs brisés (saison 2), Chip et Patate (saison 3)

Guide astrologique des coeurs brisés (saison 2), Chip et Patate (saison 3) 9 mars 2022 : The Last Kingdom (saison 5), Le journal d'Andy Wahrol (mini-série documentaire)

: The Last Kingdom (saison 5), Le journal d'Andy Wahrol (mini-série documentaire) 11 mars 2022 : Formula 1 : pilotes de leur destin (saison 4), Adam à travers le temps (avec Ryan Reynolds et Mark Ruffalo)

: Formula 1 : pilotes de leur destin (saison 4), Adam à travers le temps (avec Ryan Reynolds et Mark Ruffalo) 15 mars 2022 : Marilyn a les yeux noirs, Team Zenko Go, Insidious, la dernière clé

: Marilyn a les yeux noirs, Team Zenko Go, Insidious, la dernière clé 16 mars 2022 : Bad vegan : arnaque au menu (mini-série documentaire), Collection de films Romy Schneider (La Piscine, Les choses de la vie, César et Rosalie..)

: Bad vegan : arnaque au menu (mini-série documentaire), Collection de films Romy Schneider (La Piscine, Les choses de la vie, César et Rosalie..) 17 mars 2022 : Une amie au poil

: Une amie au poil 18 mars 2022 : Drôle (série française par la créatrice de Dix pour cent), Human ressources, Top boy (saison 2), Contrecoups (avec Jason Segel et Lily Collins), Bien plus qu'un au revoir, Black Crab

: Drôle (série française par la créatrice de Dix pour cent), Human ressources, Top boy (saison 2), Contrecoups (avec Jason Segel et Lily Collins), Bien plus qu'un au revoir, Black Crab 20 mars 2022 : Forcasting Love and Weather

: Forcasting Love and Weather 25 mars 2022 : La Chronique des Bridgerton (saison 2), Transformers : Botbots,

: La Chronique des Bridgerton (saison 2), Transformers : Botbots, 29 mars 2022 : Johnny par Johnny (documentaire)

: Johnny par Johnny (documentaire) 30 mars 2022 : Ne faites confiance à personne, Very Bad Trip 2&3

Netflix est une plateforme devenue incontournable dans le paysage du streaming. Malgré la concurrence de plus en plus forte d'Amazon Prime Video ou Disney+, son nombre d'abonnés et de contenus originaux continue de croître. C'est d'ailleurs par son catalogue de séries populaires, comme Squid Game, Stranger Things, La Chronique des Bridgerton ou La Casa de Papel, que Netflix se distingue des autres plateformes. Ci-dessous, retrouvez les dernières infos sur Netflix, les programmes à voir sur Netflix, mais aussi les informations sur l'abonnement et les prix de la plateforme de streaming.

Netflix regorge de nombreux films sur sa plateforme de streaming, que ça soit des classiques du cinéma ou des productions originales. Dans cette seconde catégorie, on retrouve plusieurs films salués lors des cérémonies de remise de prix (Festival de Cannes, Oscars,...). Parmi les films Netflix incontournables, citons Marriage Story (avec Adam Driver et Scarlet Johansson), Mank de David Fincher, Mudbound, les films d'animation Klaus ou Les Mitchell contre les machines, Roma d'Alfonso Cuaron, ou encore Les sept de Chicago. Ci-dessous, une sélection non-exhaustive des meilleurs films originaux de Netflix à voir sur la plateforme de streaming.

De nombreuses séries originales sont à découvrir sur Netflix. Parmi les plus populaires, on peut citer La Casa de Papel, Lupin, Stranger Things, La chronique des Bridgerton ou encore Squid Game. D'autres ont été encensées par la critique spécialisée, comme The Crown, Sex Education, The Haunting of Hill House ou Le Jeu de la Dame. Ci-dessous, retrouvez une sélection des meilleurs séries à voir sur Netflix, que ça soit des productions originales ou des classiques de la télévision à retrouver sur la plateforme.

l'abonnement à Netflix

Netflix propose trois abonnements aux tarifs différents. L'abonnement "essentiel" est le moins cher, à 8,99 € par mois. Les prix peuvent ensuite augmenter avec l'abonnement "Standard" à 13,49 € par mois, jusqu'à monter à 17,99 € pour l'abonnement "Premium". Dans l'article ci-dessous, on vous détaille précisément chacun des abonnements et leur tarif associé afin de vous aider à choisir celui qui vous correspond le mieux.

Netflix propose trois abonnements différents : l'essentiel, le standard et le premium. Chacun propose de regarder des films et séries en illimité sur smartphone, tablette, ordinateur ou sur TV et Smart TV. Mais comment choisir entre ces trois offres ? Ci-dessous, on vous détaille chacune d'entre elle, avec leurs avantages et leurs inconvénients :

Si votre budget est serré, il semble préférable d'opter pour l'abonnement Essentiel, qui, à 8,99 €/mois, est le moins cher que propose la plateforme de streaming. Cependant, cette offre ne propose qu'un écran simultané et uniquement une qualité d'image standard : il ne faut donc pas être trop à utiliser ce compte en même temps.

Si vous êtes deux à profiter du compte Netflix dans votre foyer, il faudra peut-être opter pour l'abonnement Standard. Moyennant 13,49€/mois, cette offre vous permet de regarder deux contenus différents sur deux écrans simultanés. Idéal pour les colocations, les couples ou les familles peu nombreuses. Avec cette offre, vous bénéficiez également d'une image en HD.

dans votre foyer, il faudra peut-être opter pour l'abonnement . Moyennant 13,49€/mois, cette offre vous permet de regarder deux contenus différents sur deux écrans simultanés. Idéal pour les colocations, les couples ou les familles peu nombreuses. Avec cette offre, vous bénéficiez également d'une image en HD. L'abonnement Premium est idéal si vous cherchez à cumuler le maximum d'avantage et que vous n'êtes pas trop regardant sur le prix de votre abonnement, ou que vous êtes une famille très nombreuse ou une grande colocation dont chaque membre regarde Netflix régulièrement. Moyennant 17,99€/mois, vous avez accès à tous les titres de Netflix avec une qualité d'image optimale et sur de nombreux écrans simultanés. Cette offre propose de visionner le catalogue de la plateforme en HD, ultra HD et 4K, le tout sur 4 écrans en même temps.

Netflix Party est une extension Google Chrome créée en mars 2020. Celle-ci permet aux abonnés de la plateforme de streaming de regarder en même temps un même contenu avec leurs proches, même sans être physiquement présent dans la même pièce. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur site de Netflix Party pour installer l'extension. Mais celle-ci est disponible uniquement sur Google Chrome, et pas sur les autres navigateurs internet. Pour savoir en détail comment installer Netflix Party et comment le faire fonctionner, cliquez ci-dessous.

Lors de son lancement en France, Netflix proposait de découvrir le contenu de la plateforme de streaming gratuitement pendant un mois. Malheureusement, il n'est plus possible d'accéderà Netflix sans payer, l'essai d'un mois n'existant plus. Il n'existe donc pas de possibilité de regarder légalement des contenus Netflix gratuitement.

Pour accéder à son compte Netflix, c'est tout simple. Il suffit de se rendre sur le site officiel de la plateforme ou directement sur l'application smartphone, tablette, Smart TV. On vous demande automatiquement de vous identifier : il suffit alors de rentrer son adresse mail et le mot de passe enregistré au moment de votre inscription. Pour gérer vos fonctionnalités, il suffit ensuite de se rendre sur l'onglet "Mon Compte", qui vous permettra de changer vos données personnelles, les informations de votre facturation.

Pour créer différent profil dans votre compte Netflix, il suffit de cliquer sur cette url. Vous pouvez alors ajouter un nouveau profil, ou changer les existants, que ça soit leur nom ou leur image. Mais ce n'est pas tout : il est possible de modifier les catégories d'âge, ce qui permet de filtrer les contenus plus sensibles pour les enfants par exemple. Il est cependant nécessaire de connaître le mot de passe du compte pour le faire. Pour supprimer un profil, il suffit de le modifier et de cliquer ensuite sur le bouton "supprimer le profil".