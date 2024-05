Prime Video : quelles nouveautés voir sur Amazon en juin ?

On fait le point sur les sorties films et séries à voir en juin sur la plateforme de streaming d'Amazon.

Plusieurs nouveautés sont à voir en juin sur la plateforme de streaming d'Amazon. L'événement du mois sera la sortie de la saison 4 de The Boys, dont les nouveaux épisodes sont mis en ligne à un rythme hebdomadaire à partir du 13 juin 2024. Côté série, les abonnés de Prime Video pourront également découvrir la première saison de My Lady Jane, qui revisite l'histoire tragique de Jane Grey, reine d'Angleterre pendant neuf jours. Les épisodes sont à découvrir dès le 27 juin.

Pour ce qui est des films, c'est surtout du côté des documentaires qu'il faudra se tourner, à l'exception de la comédie d'action d'Inès Reg Les Infaillibles qui sort le 20 juin. Le même jour, il sera possible de découvrir le documentaire Les 12 derniers jours de Federer, qui reviennent sur les adieux du sportif au monde du tennis. Le 25 juin, c'est Céline Dion qui reviendra sur sa lutte contre la maladie dans le documentaire Je suis Céline Dion. Ci-dessous, découvrez le programme du mois sur Prime Video.

Notons également que Prime Video lance la plateforme de streaming Max via son service Prime Video Channels. Dans un communiqué de presse, Amazon a fait savoir que les abonnés du pass Warner auront automatiquement accès à l'ensemble du catalogue du nouveau site (et notamment les séries HBO) sans surcoût supplémentaire dès le 11 juin. Pour les autres, deux offres sont proposées pour avoir accès à Max via Prime Video : l'offre Max Basic à 5,99 euros par mois et Max Standard sans publicité à 9,99 euros par mois, avec la possibilité d'ajouter les offres Eurosport pour 5 euros par mois.

Under the dome (saison 1 à 3) : 11 juin

The Boys (saison 4) : 13 juin

Medium (saison 1 à 7) : 19 juin

90210 Beverly Hills : 26 juin

My Lady Jane : 27 juin

Hawaii 5-0 (saison 1 à 10) : 30 juin

Franchise La Panthère rose : 1er juin

L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet : 1er juin

Malice : 1er juin

Kick-Ass : 1er juin

: 1er juin Brisby et le secret de Nimh : 1er huin

Mission impossible : protocole fantôme : 1er juin

Douze hommes en colère : 1er juin

Birds of Prey : 6 juin

Damaged : 7 juin

Mother's instinct : 7 juin

Mission Impossible Rogue Nation : 15 juin

Mission Impossible Fallout : 15 juin

Il reste du jambon ? 15 juin

On voulait tout casser : 15 juin

Watchmen : 15 juin

Les Infaillibles : 20 juin

Les 12 derniers jours de Federer : 20 juin

Je suis : Céline Dion : 25 juin

Prime Video a fait une entrée fracassante il y a quelques années sur les programmes sportifs phares en raflant les droits de diffusion de la Ligue 1 notamment, mais aussi la diffusion de plusieurs matchs de Roland Garros ou de grands événements du calendrier.

Depuis août 2021, la Ligue 1 est en effet proposée dans un nouvel abonnement appelé Amazon Prime Ligue 1 dans lequel les fans du championnat français pourront découvrir 80% des matchs de la Ligue 1 pour chaque journée du tournoi. Pour en savoir plus sur cette offre spécifique, notamment au sujet de son coût, vous pouvez vous diriger vers notre article dédié ci-dessus.