OCS : comment s'abonner à l'offre de streaming ?

OCS. Diffuseur des séries HBO en France, OCS lance la série House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones. Voici comment s'abonner pour pouvoir regarder la série dans les meilleures conditions.

[Mis à jour le 21 août à 15h00] La diffusion de la série House of the Dragon attire à nouveau tous les regards sur OCS, qui propose dans son catalogue toutes les séries HBO. Diffuseur officiel de Game of Thrones pendant ses huit saisons, OCS compte bien réitérer l'exploit avec son spin-off dont le lancement est prévu le 22 août en France. Êtes-vous abonné à OCS ? Si oui, vous pourrez découvrir la série House of the Dragon (et bien plus encore) dans les meilleures conditions. Vous n'êtes pas encore abonné ? Cet article est fait pour vous.

Game of Thrones, House of the Dragon, Walking Dead, Succession... le catalogue d'OCS est particulièrement fourni. C'est le seul service de streaming en France à proposer en US+24 les séries HBO. Un large choix de films est également disponible, que ce soit sur les chaînes d'Orange accessible via box TV, ou sur le service de streaming OCS accessible sur mobile, ordinateur, tablette ou smart TV. Ci-dessous, on vous détaille les accès aux services d'OCS, le catalogue, les prix d'abonnement mais également le programme et canaux des différentes chaînes OCS.

Comme certains de ses concurrents, OCS propose une offre d'essai gratuit à sa plateforme pour permettre aux intéressés de tester l'expérience avant de s'abonner. Précédemment d'une durée d'un mois, l'essai gratuit est désormais de 7 jours pour tester les fonctionnalités et contenus disponibles sur OCS. Pour cela, il suffit de sélectionner une des deux offres d'essai disponibles (la manipulation est la même que pour souscrire un abonnement à OCS). Au bout des 7 jours, si vous n'êtes pas satisfait du service, il faut ensuite résilier pour éviter que le tarif de l'abonnement mensuel soit payé en reconduction tacite.

Que vous soyez intéressé par les films ou bien les séries disponibles sur OCS, il est très simple de s'abonner à l'une de ses offres. La méthode la plus simple est sans doute de s'abonner à OCS via son site web. Il vous suffit ensuite de choisir l'offre qui vous intéresse le plus (voir ci-dessous pour les tarifs et les différences dans l'abonnement) puis de vous inscrire en remplissant vos coordonnées. Sachez qu'il est également possible de souscrire à OCS directement via votre box TV ou bien de l'obtenir via la souscription à un bouquet TV thématique Ciné/Série, ceux-ci sont souvent proposés par vos fournisseurs d'accès internet et TV.

A partir du 16 août 2022, les offres d'OCS augmentent leurs tarifs suite à l'augmentation du taux de TVA imposées par les autorités fiscales. De fait, les deux offres principales d'OCS voient leur prix augmenter de 1€ par mois. Pour rappel, plusieurs formules sont disponibles pour souscrire à l'offre d'OCS. La première et la moins chère est disponible en ligne et permet de s'abonner à OCS sans engagement pour profiter d'OCS et OCS à la demande sur ordinateur, tablette ou téléphone avec jusqu'à deux écrans en simultané. Il vous en coûtera 10,99€ par mois. La deuxième offre permet de profiter de l'application sur télévision ainsi que sur ordinateur, tablette et téléphone pour 12,99€ par mois sans engagement et jusqu'à trois écrans simultanément. Ces deux offres bénéficient de 7 jours d'essai offert (attention, la reconduction est tacite. Résiliez bien l'abonnement si vous ne souhaitez profiter que de la semaine d'essai).

Quelles différences entre les deux abonnements OCS ?

OCS propose deux offres principales d'abonnement. Leur différence majeure est bien sûr leur prix : l'une est proposée à 10,99€ par mois et l'autre à 12€99 par mois. Sachez qu'il n'y a aucune différence de contenu entre ces deux offres. Toutes deux sont également sans engagement de durée. En revanche, l'offre la moins chère ne propose un accès à OCS uniquement via smartphone, tablette et ordinateur ainsi qu'à 2 écrans pour un visionnage en simultané. La deuxième offre, deux euros plus chère donc, propose 3 écrans pour un visionnage en simultané sur smartphone, tablette et ordinateur mais aussi sur téléviseur en utilisant un appareil de type Chromecast et l'application OCS.

A voir en ce moment sur OCS

OCS à la demande n'a rien à envier à Netflix et propose plusieurs séries de qualité. Sur la plateforme de streaming, on peut notamment retrouver plusieurs saisons d'HBO diffusées en US+24, comme Game of Thrones, Chernobyl ou Watchmen. Retrouvez notre sélection des meilleures séries à voir sur OCS à la demande ci-dessous, classée par ordre alphabétique.

Big little lies

Boardwalk Empire

Chernobyl

Euphoria

Game of Thrones

Girls

His Dark Materials

I may destroy you

Insecure

Les Sopranos

Lovecraft Country

Silicon Valley

Sharp object

Succession

The Handmaid's Tale

The Leftovers

The Newsroom

The Walking Dead

True Blood

Veep

Watchmen

Westworld

Avec quatre chaînes TV traditionnelles et une application à la demande OCS à la demande, le bouquet de chaînes OCS propose un programme pléthorique de films et de séries à découvrir en direct ou en replay. OCS Max est dédiée aux blockbusters mais aussi aux séries internationales et à leur diffusion en US+24 ainsi qu'aux séries originales françaises produites par OCS. De son côté, OCS City est la chaîne où les séries HBO sont diffusées en exclusivité soit en simultané avec les Etats-Unis, soit en US+24. C'est aussi là que sont diffusés les films indépendants ou d'art et d'essai. OCS Choc, quant à elle, propose un large panel de films et de séries de genre : action, thriller et horreur en tête. Enfin, OCS Géants programme un catalogue de films de légende qui s'étend en général des années 30 aux années 90. L'occasion de voir ou de revoir de nombreux classiques.

Les quatre chaînes OCS (OCS Max, OCS City, OCS Choc et OCS Géants) sont disponibles sur bon nombre de box TV des différents fournisseurs d'accès. Mais il n'est pas toujours évident de les trouver rapidement. Pour vous aider, nous vous proposons une liste des canaux sur lesquels les chaînes OCS sont trouvables chez les fournisseurs les plus connus.

Sur Livebox Orange : OCS Max (50) / OCS City (51) / OCS Choc (52) / OCS Géants (53)

OCS Max (50) / OCS City (51) / OCS Choc (52) / OCS Géants (53) Sur Canal : OCS Max (26) / OCS City (27) / OCS Choc (28) / OCS Géants (29)

OCS Max (26) / OCS City (27) / OCS Choc (28) / OCS Géants (29) Sur SFR et Numéricable : OCS Max (141) / OCS City (142) / OCS Choc (143) / OCS Géants (144)

OCS Max (141) / OCS City (142) / OCS Choc (143) / OCS Géants (144) Sur Bbox Bouygues : OCS Max (46) / OCS City (47) / OCS Choc (48) / OCS Géants (49)

OCS Max (46) / OCS City (47) / OCS Choc (48) / OCS Géants (49) Sur Freebox Free : OCS Max (37) / OCS City (38) / OCS Choc (39) / OCS Géants (40)

OCS Max (37) / OCS City (38) / OCS Choc (39) / OCS Géants (40) Sur Fransat : OCS Max (41) / OCS City (42) / OCS Choc (43) / OCS Géants (44)

