Ce drame historique en 10 épisodes avec une actrice de Game of Thrones est la meilleure série à voir cette semaine

Captivante et superbe, cette mini-série revient sur une période sombre de l'Histoire avec un angle très original.

De mois en mois, Apple TV+ se distingue comme l'une des plateformes incontournables du moment en proposant de nombreuses séries de qualité. Un nouveau programme historique qui promet de faire parler de lui est sortie le 14 février 2024. En réunissant au casting des acteurs renommés (et notamment une actrice française bien connue ou une comédienne révélée dans Game of Thrones), cette série est l'événement de la semaine !

The New Look est une mini-série dramatique en 10 épisodes qui se déroule à Paris, durant l'Occupation. Dans ce contexte qui pousse chacun et chacune à se positionner face à l'invasion nazie, une guerre entre tradition et modernité se joue alors entre deux figures de la haute couture française, qui représentent chacune une vision du monde : la star Coco Chanel, dont la réputation est mise à mal par son rapprochement avec le régime nazi, et le jeune talent Christian Dior, qui révolutionne la mode tout en cherchant à protéger sa sœur résistante.

Ce drame historique réunit un casting cinq étoiles. L'acteur australien Ben Mendelssohn, connu pour ses rôles dans Rogue One et Ready Player One, a été choisi pour incarner Christian Dior face à Juliette Binoche, qui incarne ici Coco Chanel. Les deux comédiens sont chacun d'une grande justesse dans l'incarnation de ces deux figures majeures de la haute couture française et surtout dans l'interprétation de leurs dilemmes dans cette période sombre de l'Histoire. Et il y a d'autres visages connus puisque l'actrice Maisie Williams, révélée pour son rôle d'Arya Stark dans Game of Thrones, campe ici la sœur de Christian Dior, Catherine. John Malkovich (Lucien Lelong), Glenn Close (Carmel Snow), Emily Mortimer, Zabou Breitman et Nuno Lopes (Cristobal Balenciaga) font également partie de la distribution de la série.

Dans The New Look, la mode est surtout un prétexte pour aborder les questions morales qui se posaient durant cette période tourmentée : jusqu'où peut-on (et doit-on) aller pour survivre ? Passionnant dans son propos, The New Look est aussi un régal pour les yeux tant dans les créations de mode proposées que dans sa mise en scène léchée. Derrière la caméra, ce sont des cinéastes rompus à l'exercice que l'on retrouve et notamment la réalisatrice française Julia Ducournau (Palme d'or pour Titane).

The New Look est une série à voir exclusivement en streaming. Les trois premiers épisodes sont déjà disponibles sur Apple TV+. Un épisode est ensuite mis en ligne chaque semaine, tous les mercredis, jusqu'au 3 avril. La série peut se binge-watcher en 10 heures et séduire à la fois les passionnés de mode, mais également tous les autres.