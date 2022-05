Hearstopper : la série Netflix aura-t-elle une saison 2 ?

HEARTSTOPPER NETFLIX. Le teen-drama LGBTQ+ friendly "Heartstopper" est la nouvelle obsession des abonnés Netflix. Une saison 2 est-elle prévue ?

Heartstopper est le dernier succès populaire de Netflix. Cette série britannique en huit épisodes est l'adaptation du roman graphique d'Alice Oseman, qui suit la romance de deux adolescents à la découverte de leurs sentiments respectifs. Les abonnés de la plateforme de streaming ont été séduits par l'idylle de Charlie et Nick, se demandant alors si une suite est prévue sur Netflix. Pour l'heure, la plateforme n'a pas officialisée de saison 2.

Toutefois, il existe du matériel pour que Heartstopper ait droit à une saison 2. Le roman graphique d'Alice Oseman comporte en effet quatre tomes. L'autrice elle-même espère poursuivre l'adaptation de son oeuvre en série, estimant qu'il "y a de quoi continuer avec cette histoire". Notons que la fin de la saison 1 correspond à la fin du tome 2. Il reste encore deux tomes à adapter pour la série. Il faut toutefois attendre de découvrir le parcours de Heartstopper, et les chiffres de visionnages engendrés, pour savoir si Nick et Charlie seront prochainement de retour ou non.