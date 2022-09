Glass Onion : enfin un trailer pour la suite de A couteaux tirés, quelle date ?

A COUTEAUX TIRES 2. Netflix met en ligne à la fin de l'année Glass Onion, suite du succès de A couteaux tirés. Mais à quelle date retrouvera-t-on Daniel Craig dans le rôle du détective Benoît Blanc ?

Une nouvelle enquête doit être résolue par Benoît Blanc ! Le détective incarné par Daniel Craig fait son retour dans Glass Onion, suite de A couteaux tirés 2. Après le succès du premier film en 2019, Rian Johnson offre une nouvelle intrigue inédite qui sera à découvrir sur Netflix le 23 décembre 2022. En attendant, un trailer énigmatique à découvrir ci-dessous dévoile enfin de premières images de la prochaine enquête.

Glass Onion voit le retour de Daniel Craig dans le rôle du détective Benoît Blanc. C'est le seul acteur du premier film à revenir pour cette suite d'A couteaux tirés. Il est toutefois entouré de grands noms du septième art. Parmi les suspects de cette nouvelle enquête grecque, on retrouve Edward Norton (Fight Club), Janelle Monáe (Antebellum), Kathryn Hahn (Wandavision), Leslie Odom Jr. (Hamilton), Jessica Henwick (Iron Fist, Matrix Resurrection), Madelyn Cline (The Originals), Kate Hudson (Meilleures ennemies) et Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie). Ci-dessous, la bande-annonce de Glass Onion.

Synopsis - Le détective Benoît Blanc se rend en Grèce afin élucider un nouveau mystère impliquant de nouveaux suspects riches en couleurs... et en secrets !