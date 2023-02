You saison 4 : quand voir la partie 2 sur Netflix ?

La saison 4 de You est disponible sur Netflix depuis ce jeudi 9 février 2023. Cependant, les fans n'ont pu découvrir que les cinq premiers épisodes, puisque la partie 2 sera mise en ligne dans quelques semaines...

Les fans de You les plus impatients ont déjà pu binge-watcher la saison 4 de You, dont la première partie a été mise en ligne sur Netflix ce jeudi 9 février 2023. Mais seuls cinq épisodes sont disponibles sur la plateforme de streaming, et c'est normal : une seconde partie sera diffusée plus tard, le 9 mars 2023 pour être exact, et renfermera la conclusion de cette quatrième saison.

Dans la saison 4 de You, Joe a déménagé à Londres et a changé d'identité pour tout reprendre à zéro. Mais le passé promet de rattraper le psychopathe puisque Marienne reste bien présente dans son esprit. Par ailleurs, Joe se retrouve lui-même traqué...Au cours de ces cinq premiers épisodes, le psychopathe joué par Penn Badgley développe une nouvelle obsession pour Kate une mère célibataire indépendante et méfiante envers le protagoniste (à raison !). Celle-ci est incarnée par Charlotte Richie, actrice aperçue dans "Harry Potter et la coupe de feu" en tant qu'élève, même si elle n'a pas été créditée au générique. Si elle n'a pas eu de rôle marquant dans ce quatrième épisode de la franchise magique, elle a pu jouer par la suite dans Fresh meat, Call the Midwife, Feel Good, Doctor Who ou encore Taskmaster.

You est une série télévisée diffusée d'abord sur Lifetime puis sur Netflix depuis sa saison 2. Elle adapte les premiers romans de la trilogie littéraire de Caroline Kepnes sur ses deux premières saisons, avant de proposer une histoire inédite depuis la saison 3. Cette série se concentre sur les frasques d'un tueur en série qui développe des obsessions meurtrières pour les femmes dont il tombe amoureux.

La saison 4 de You est découpée en deux parties. La première partie, composée de cinq épisodes, est mise en ligne sur Netflix le 9 février 2023. Heureusement pour les fans de la série, il ne sera pas nécessaire d'attendre trop longtemps avant de découvrir la suite, puisque la seconde partie (également composée de cinq épisodes) est programmée pour le 9 mars 2023, soit seulement un mois plus tard.