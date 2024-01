Cette série policière angoissante est de retour, c'est la meilleure à voir cette semaine

Après plusieurs années d'attente, une série policière culte et captivante fait son retour en streaming. C'est l'événement de la semaine à ne pas rater.

S'il y a une série à ne pas rater cette semaine, c'est sans aucun doute celle-ci. Quatre ans après sa dernière saison, cette série policière nerveuse et intense, devenue culte, fait son retour très attendu en streaming chaque dimanche aux Etats-Unis. Il sera possible de la voir en France chaque lundi, dès le 14 janvier.

True Detective avait été unanimement saluée par la critique lors de sa première saison en 2014. Cette série policière d'anthologie, dont l'histoire et le casting changent à chaque saison, réunit une distribution cinq étoiles et suit systématiquement une enquête criminelle angoissante qui questionne notre société. Si la saison 2 avait des critiques plus mitigées, la première et la troisième avait été saluées par la presse et le public.

La saison 4, intitulée True Detective : Night Country, a déjà reçu des critiques très positives de la part des médias qui ont pu la visionner avant sa sortie. Cette nouvelle salve d'épisodes se déroule en Alaska. Deux enquêtrices, Liz Danvers et Evangeline Navarro, sont chargées d'enquêter sur la disparition de six hommes dans une station de recherche.

Cette quatrième saison de True Detective réunit Jodie Foster (qui avait remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour un rôle similaire dans Le silence des Agneaux) et la boxeuse américaine Kali Reis (Black Flies) dans le duo d'enquêteurs. Elles donnent la réplique à Fiona Shaw (Harry Potter, Killing Eve), Christopher Eccleston (Doctor Who) et John Hawkes (3 Billboards : les panneaux de la vengeance).

Si les scénaristes et réalisateurs des saisons précédentes ont changé dans True Detective : Night Country, cela ne l'empêche pas d'être une réussite. Les fans de la première saison y retrouveront l'ambiance poisseuse et inquiétante de la première, ainsi que des enquêtrices rongées par leur passé confrontées à une enquête sombre.

Il s'agit d'un "véritable accomplissement" selon Indiewire, quand le Daily Telegraph (UK) salue une saison "spectaculaire, terrifiante et inoubliable" avec une "stupéfiante Jodie Foster". Pour le magazine Rolling Stones, il s'agit d'une saison "à voir absolument".

Cette saison 4 est composée de six épisodes. Chacun est diffusé en France le lundi à partir du 15 janvier 2024. Elle devrait donc s'achever le 19 février prochain. Pour voir True Detective : Night Country en streaming, il faut cependant souscrire à deux abonnements. D'abord, il faut avoir accès à Prime Video : le site d'Amazon est disponible moyennant 6,99 euros par mois (essai gratuit de 30 jours).

Mais ce n'est malheureusement pas suffisant pour voir la saison 4 de la série policière, tout comme tous les autres programmes d'HBO. Il faut en plus souscrire au pass Warner accessible depuis Prime Video. Ce dernier coûte 9,99 euros par mois après un essai gratuit de 7 jours. A partir de l'été prochain, ce sera sur Max qu'il faudra se rendre pour voir les séries HBO en France.