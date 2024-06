Zorro avec Jean Dujardin : on connaît la date de sortie de la nouvelle série

Une série centrée sur Diego de la Vega avec l'acteur oscarisé dans le rôle-titre sortira dans quelques mois en streaming avant d'être diffusée à la télévision.

Le héros masqué fait son grand retour sur le petit écran. Une nouvelle série événement sobrement intitulée Zorro avec Jean Dujardin dans le rôle principal, va être bientôt mise en ligne. C'est le 6 septembre en France qu'elle sera disponible sur la plateforme de streaming Paramount+ avant d'être diffusée sur France Télévision plus tard, à une date encore méconnue.

Jean Dujardin incarne Don Diego de la Vega, qui a abandonné le masque de Zorro il y a 20 ans et est devenu depuis maire de Los Angeles en 1821. Mais des problèmes financiers liés à un homme d'affaire local vont le forcer à ressortir son masque et son épée. En parallèle, son mariage avec Gabriella, qui ignore toujours sa double identité, est mise à l'épreuve. La première saison comportera 8 épisodes, d'une durée de 40 minutes chacun. Pour la découvrir avant sa diffusion sur le réseau de chaînes publiques, il faudra donc souscrire à un abonnement à Paramount++, à partir de 7,99 euros par mois.

Quelle est l'intrigue de la série Zorro ?

En 1821, Don Diego de la Vega devient maire de sa bien-aimée ville de Los Angeles qu'il compte bien faire prospérer. Cependant, la municipalité est confrontée à des problèmes financiers du fait de l'avidité d'un homme d'affaires local, Don Emmanuel. Et face à l'injustice, les pouvoirs du maire s'avèrent insuffisants... Diego n'a pas fait appel à son double Zorro depuis 20 ans. Mais au nom de l'intérêt général, il n'a plus d'autre choix que de ressortir son masque et son épée. Très vite, Diego va rencontrer des difficultés à concilier sa double identité de Zorro et de maire, ce qui met à rude épreuve son mariage avec Gabriella, qui ignore son secret. Diego pourra-t-il sauver son mariage et sa santé mentale au milieu du chaos ?

Quels acteurs au casting de la série Zorro ?

Jean Dujardin : Don Diego de la Vega/Zorro

Audrey Dana : Gabriella

Salvatore Ficarra

André Dussollier

Eric Elmosnino

Grégory Gardebois

Où voir la série Zorro en streaming ?

La série Zorro est à voir à la fois en streaming mais aussi à la télévision. Les 8 épisodes d'une durée de 40 minutes seront d'abord diffusés sur Paramount+ le 6 septembre. Accessible par abonnement, cette plateforme coûte 7,99 euros par mois, ou 79,90 euros par an. Par la suite, la série sera diffusée dans les grilles de programme de France Télévision, à une date encore indéterminée.