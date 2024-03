A quelle heure voir "Le Problème à 3 corps", la série Netflix par les créateurs de "Game of Thrones" ?

La série événement du mois sur Netflix sort ce jeudi 21 mars 2024. Mais à partir de quelle heure découvrir les 8 épisodes de la première saison ?

C'est une série qui était particulièrement attendue des abonnés de Netflix, mais également des observateurs spécialisés du petit écran. Le Problème à 3 corps sort enfin sur la plateforme de streaming ce jeudi 21 mars 2024. Changement d'heure oblige aux Etats-Unis, c'est à 8h01 que les 8 épisodes de la première saison seront visibles en France, et non pas 9h01 comme les utilisateurs y sont habitués.

Et c'est une aubaine, puisque c'est un programme attendu au tournant pour plusieurs raisons. D'abord, Le Problème à 3 corps est l'adaptation du premier tome de la trilogie de "hard SF" écrite par l'auteur chinois Liu Cixin. Elle était jugée inadaptable en raison des termes scientifiques extrêmement pointus (le titre même de la série fait référence à un concept de mécanique orbitale), mais également pour son ampleur (l'intrigue se déroule sur plusieurs siècles), avant que des pointures du petit écran ne s'en emparent : Alexander Woo d'abord, qui avait travaillé sur la série de vampires True Blood, mais également David Benioff et D.B. Weiss. Leurs noms vous dit certainement quelque chose, puisque ce sont les showrunners de la série Game of Thrones.

Sur le papier donc, la série est attendue. Et il faut dire que l'intrigue du Problème à 3 corps a également de quoi mettre en haleine les abonnés de Netflix. Celle-ci débute en pleine Révolution culturelle dans la Chine des années 1967. Une brillante astrophysicienne prend une décision qui changera totalement l'avenir de l'humanité des décennies plus tard. En 2024, les lois de la nature commencent à se déliter et une nouvelle menace venue des confins de l'univers plane sur la planète. Des scientifiques décident alors de s'allier pour l'affronter.

La série de Netflix se montre alors très mystérieuse et captivante, sans mettre de côté l'aspect spectaculaire et impressionnant de la mise en scène. Malgré des défauts, notamment dans l'écriture de ses protagonistes (inventés pour l'adaptation sur petit écran), Le Problème à 3 corps reste un immanquable cette semaine en streaming. La première saison est composée de 8 épisodes d'une heure environ, tous mis en ligne ce jeudi matin. Si les audiences sont au rendez-vous et que la série est renouvelée par Netflix, David Benioff et D.B. Weiss ont déjà fait savoir qu'il comptait adapter les autres tomes en trois ou quatre saisons.