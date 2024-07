Land of Bad : un nouveau film de guerre avec Russell Crowe et les frères Hemsworth sur Prime Video

Direction Les Philippines pour un film de guerre mêlant espionnage au drone et combats, disponible sur Prime Video le 12 juillet 2024. Les infos sur le programme.

Russell Crowe et deux des frères Hemsworth mouillent la chemise dans un film entre thriller d'action et film de guerre. Combats dans la jungle des Philippines, courses poursuites dans les airs comme au sol, cache-cache avec l'ennemi, le film Land of Bad, disponible à partir du 12 juillet 2024 sur la plateforme Prime Video, promet du suspense et de la bagarre. Au scénario (coécrit avec David Frigerio) et à la réalisation, on retrouve William Eubank, à qui l'on doit des films de genre comme Underwater, Paranormal Activity : Next of Min et The Signal.

Concernant le casting essentiellement masculin, le comédien Russell Crowe (Gladiator, Master & Commander) joue donc un pilote de drone de l'Armée de l'air aux yeux de lynx pour repérer l'ennemi, Liam Hemsworth (The Witcher) endosse le treillis d'une recrue tout juste engagée. On compte aussi Luke Hemsworth (Une équipe de rêve, Thor: Love and Thunder) , Milo Ventimiglia (This is Us) et Ricky Whittle (Les 100) dans l'aventure.

Quelle est l'intrigue du film Land of Bad ?

Le pilote de drone de l'US Air Force, Eddie "Reaper" Grimm, est engagé dans une mission d'opérations spéciales de la Delta Force dans le sud des Philippines mais la mission tourne mal et se transforme en brutale bataille.

Quels acteurs au casting du film Land of Bad ?

Russell Crowe : Reaper

Liam Hemsworth : Kinney

Milo Ventimiglia : Sugar

Luke Hemsworth : Abel

Ricky Whittle : Bishop

Daniel MacPherson : Colonel Duz Packett

Chika Ikogwe : Sergent Nia Branson

Lincoln Lewis : Rusty Cummins

Gunner Wright : Capitaine David Andrews

Robert Rabiah : Saeed Hashimi

Joey Vieira : Trevor Pinner

Où voir le film Land of Bad en streaming ?

Vous pouvez visionner le film Land of Bad en exclusivité sur Prime Video à partir du 12 juillet 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.