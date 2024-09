Killer Heat : romance et suspense avec Shailene Woodley et Joseph Gordon-Levitt sur Prime Video

"Killer Heat", thriller noir contemporain mêlant drame et romance promet de tenir en haleine les abonnés de Prime Video.

Après Run (sélectionné à Cannes en 2014) et La nuit des rois (Mostra de Venise 2020), le réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacôte est de retour avec un thriller intense et palpitant : Killer Heat, disponible dès le 26 septembre 2024 sur Prime Video.

Ce polar noir classique met en scène Joseph Gordon-Levitt (Inception, Mr. Corman), Shailene Woodley (Nos étoiles contraires, Big Little Lies) et Richard Madden (RocketMan, Game of Thrones) dans une intrigue où un détective privé enquête sur une mort suspecte sur l'île de Crète.

Quelle est l'intrigue de Killer Heat ?

Sur l'île de Crète, Penelope Vardakis engage le détective Nick Bali pour enquêter sur la mort de son beau-frère, Léo Vardakis, un jeune magnat du transport maritime. Elle ne fait pas confiance à la police locale qui a conclu à un accident et se demande si son mari, le frère jumeau de Léo, est impliqué. Léo est-il vraiment mort accidentellement ? Pour le découvrir, Nick devra plonger au cœur de secrets plus sombres encore que ce qu'il pouvait imaginer. Dans Killer Heat, mensonges et jalousies viennent ternir la beauté ensoleillée du décor, et finalement, n'importe qui peut être suspect…

Quels acteurs au casting de Killer Heat ?

Joseph Gordon-Levitt : Nick Bali

Shailene Woodley : Penelope Vardakis

Richard Madden : Elias Vardakis

Clare Holman : Audrey

Babou Ceesay : Georges Mensah

Abbey Lee : Monique

Eleni Vergeti : Victoria

Emmanouil Gavridakis : Yannis

Où voir Killer Heat en streaming ?

Le film Killer Heat est disponible le 26 septembre 2024 sur Prime Video. Pour percer à jour les secrets que renferme la riche famille Vardakis mais aussi profiter des nombreux films et séries de la plateforme de streaming, il suffit de s'abonner à la plateforme d'Amazon. Sachez que Prime Video propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.