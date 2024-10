House of Spoils : le film d'horreur savoureux à découvrir sur Prime Video

House of Spoils est un film d'horreur réalisé par Bridget Savage Cole et Danielle Krudy. Ce film est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video le 3 octobre 2024.

House of Spoils est un film d'horreur américain réalisé par Bridget Savage Cole et Danielle Krudy. Il s'agit du dernier film produit par la société de production Blumhouse créée par Jason Blum et spécialisée dans les films d'horreur psychologiques comme Split ou encore Get Out, deux films d'horreur qui interrogent notre société.

En août 2022, Amazon et Blumhouse television ont annoncé le début du tournage du film en Hongrie. Le film a ensuite été présenté au festival du film fantastique texan Fantastic Fest, le 21 septembre 2024. House of Spoils est également disponible en streaming sur la plateforme de Prime Video le 3 octobre 2024.

S'abonner à Prime Vidéo

Quelle est l'intrigue de House of Spoils ?

Une jeune cheffe ambitieuse, talentueuse, mais anxieuse, va réaliser son rêve et ouvrir un restaurant dans un lieu unique et reculé. Rapidement, l'aventure tourne au cauchemar alors que la jeune femme doit éviter à tout prix que le chaos ne bouleverse sa cuisine ... Et sa vie. Elle est rapidement témoin de phénomènes étranges et compromettants. Insectes dans les plats, aliments pourris, une force maléfique semble prête à tout pour la faire échouer. À moins que son esprit lui joue des tours de plus en plus tordus ?

Quel casting pour House of Spoils ?

Ariana DeBose : Chef

: Chef Barbie Ferreira : Lucia

Lucia Arian Moayed : Andres

Andres Marton Csokas : Marcello

Marcello Amara Karan : Hiral Sen

Où visionner House of Spoils en streaming ?

House of Spoils est disponible sur la plateforme Prime Video le 3 octobre 2024. Le service de streaming d'Amazon propose de nombreux films Blumhouse et notamment la série de films d'anthologie Welcome To Blumhouse exclusivement réalisés pour Amazon comme The Manor, Evil Eye ou Black Box. Pour accéder au catalogue Prime Video, vous pouvez souscrire au service pour 6,99 euros par mois.