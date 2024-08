The Instigators : Matt Damon retrouve Casey Affleck dans un film explosif à voir en streaming

The Instigators est un film d'action américain avec Matt Damon et Casey Affleck. Ce long-métrage réalisé par Doug Liman est disponible en streaming sur la plateforme Apple TV + le 9 août 2024.

Matt Damon retrouve Casey Affleck 22 ans après le film Gerry et 27 ans après Good Will Hunting pour le thriller The Instigators. Ce film explosif qui ne manque ni d'humour, ni de rebondissements, est réalisé par Doug Liman, cinéaste à qui l'on doit aussi La mémoire dans le peau. Les deux acteurs américains incarnent deux gangsters malhabiles, dont le casse tourne au fiasco et qui se retrouvent en fuite.

Le film a été annoncé par Apple en 2022 et se réserve exclusivement à la plateforme après une sortie intimiste dans quelques salles américaines. Loin du personnage de Jason Bourne, Matt Damon incarne un looser dépassé qui s'improvise cambrioleur. Pour découvrir les aventures de sa bande de bras cassés, rendez-vous sur Apple TV+ le 9 août 2024.

Quel est le synopsis de The Instigators ?

Père Divorcé, le quotidien de Rory est gangréné par les problèmes financiers et les difficultés familiales. Il consulte régulièrement une psychologue, Donna Rivera, mais elle ne parvient plus à l'aider. Pour réussir à payer sa pension alimentaire et résoudre ses problèmes financiers, Rory décide de monter le casse du siècle avec la complicité de Cobby, un ancien détenu qui consulte également Donna. La cible ? Un homme politique véreux. Malheureusement, le casse tourne au fiasco. Rory et Cobby se retrouvent en cavale et poursuivis par la police, mais aussi la mafia et l'homme politique véreux bien décidé à se venger. Rory et Cobby décident alors de fuir avec Donna, leur psy.

Quel casting pour The Instigators ?

Matt Damon : Rory

Rory Casey Affleck : Cobby

Cobby Hong Chau : Dr. Donna Rivera

Dr. Donna Rivera Paul Walter Hauser : Booch

Booch Michael Stuhlbarg : Mr. Besegai

Mr. Besegai Ving Rhames : Frank Toomey

Frank Toomey Alfred Molina : Richie Dechico

Richie Dechico Toby Jones : Alan Flynn

Alan Flynn Jack Harlow : Scalvo

Scalvo Ron Perlman : Mayor Miccelli

Où visionner The Instigators en streaming ?

The Instigators est disponible en streaming sur la plateforme Apple TV + le 9 août 2024. Elle est désormais célèbre pour son offre exclusive à la fois éclectique et de qualité. Séries, films et émissions, malgré son apparition "récente" dans le milieu du streaming, la plateforme streaming d'Apple n'a rien à envier à ses concurrents. Pour découvrir ce catalogue, vous pouvez vous abonner à Apple TV + pour 9,99 euros par mois en abonnement simple ou en souscrivant à l'offre myCANAL, qui propose les contenus de la firme à la Pomme, dès 29,99 euros par mois.