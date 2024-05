Acapulco : la série d'Apple TV+ revient dans une saison 3

Retour à Las Colinas pour la saison 3 de la série Acapulco, disponible ce 1er mai 2024 sur Apple TV+. Les infos sur le programme.

Le succès continue pour la série espagnole Acapulco dont la troisième saison est sortie ce 1er mai 2024 sur la plateforme Apple TV +. Avec, et produite par Eugenio Derbez, cette nouvelle salve de dix épisodes prolonge son séjour à Las Colinas, la station balnéaire qui profite à l'ascension sociale du personnage principal.

Inspirée du film How to be a latin lover sorti en 2017, la série a été créée par Austin Winsberg, également showrunner avec Chris Harris, Eduardo Cisneros et Jason Shuman. Elle est coproduite aussi par Benjamin Odell, Eric et Kim Tannenbaum (Home Economics, The Last O.G.). La plupart des acteurs de la série sont mexicains ou latino-américains, et peu connus dans d'autres rôles.

Quelle est l'intrigue de la série Acapulco ?

En 1984, Maximo, un jeune mexicain, obtient un de ses jobs de rêve dans la station balnéaire d'Acapulco. Cependant il va rapidement se rendre compte que son nouveau travail est bien plus compliqué qu'il ne se l'imaginait. Dans la saison 3, la série continue d'explorer le passé avec l'année 1985, où Maximo connaît une véritable ascension vers le succès, tout en mettant en scène le personnage aujourd'hui, alors qu'il revient sur les erreurs qu'il a pu commettre.

Quels acteurs au casting de la série Acapulco ?

Enrique Arrizon : Maximo en 1984

Eugenio Derbez : Maximo aujourd'hui

Erick Saldana : Maximo en 1974

Fernando Carsa : Gullermo, dit " Memo "

Damian Alcazar : Don Pablo

Camila Perez : Julia

Chord Overstreet : Chad

Vanessa Bauche : Nora

Regina Reynoso : Sara en 1984

Bianca Marroquin : Sara aujourd'hui

Raphael Alejandro : Hugo

Jessica Collins : Diane

Rafael Cebrián : Hector

Carlos Corona : Esteban

Gabriela Milla : Isabel

Will Sasso : Joe

Où voir la série Acapulco en streaming ?

La plateforme Apple TV+ accueille la série américaine Acapulco. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois sans engagement. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal ++ qui, pour rappel démarre à partir de 22,99 euros par mois.