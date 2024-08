Cette saga culte du cinéma devient une série d'animation

"Terminator Zero" est une série d'animation dérivée de la franchise "Terminator". Disponible le 29 août 2024 sur Netflix.

Après les échecs des suites de la première trilogie Terminator 1 et 2, une lueur d'espoir se profile en août sur Netflix pour les fans de la saga. En effet, Terminator Zero, série américano-japonaise de 8 épisodes créée par Mattson Tomlin (co-scénariste de The Batman II) et Masashi Kudō (surtout connu pour son travail sur Bleach) débarque sous forme d'anime sur la plateforme de streaming.

Cette fois-ci, on ne suivra pas l'histoire de Sarah Connor, mais celle de Malcolm Lee, un scientifique travaillant sur le lancement d'un nouveau système d'IA. Un assassin venu du futur – un Terminator – sera envoyé pour tenter de l'en empêcher. Terminator Zero repart donc sur une histoire originale, tout en tentant de garder l'intérêt des fans de la première heure en recréant l'ambiance serial-killer des premiers films. Terminator Zero parviendra-t-il à raviver la flamme ? Réponse dès le 29 août 2024 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Terminator Zero ?

Tandis qu'en 2022 une guerre entre les humains et les machines fait rage depuis des décennies, Eiko, une soldate, remonte le temps jusqu'en 1997 pour tenter de protéger Malcolm Lee, un scientifique qui travaille sur le lancement d'un nouveau système d'IA destiné à contrer l'attaque imminente de Skynet contre l'humanité. Malheureusement, un assassin venu du futur est envoyé pour traquer Malcom, ce qui changera à jamais le destin de ses trois enfants.

Quel casting vocal pour Terminator Zero ?

Timothy Olyphant : Terminator

Rosario Dawson : Kokoro

Ann Dowd : The Prophet

André Holland : Malcolm Lee

Sonoya Mizuno : Eiko

Où voir Terminator Zero en streaming ?

Les 8 épisodes de la série d'animation Terminator Zero seront disponibles dès le 29 août 2024 sur Netflix. Pour les découvrir mais aussi visionner d'autres anime tels que Pluto ou Ultraman, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Pour cela, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).