Killer Cakes : la compétition culinaire qui tue sur Prime Vidéo

Killer Cakes, c'est la nouvelle compétition culinaire qui retourne l'estomac des spectateurs. Au programme de ce show diffusé le 8 octobre 2024 en streaming sur Prime Vidéo ? Du très gore !

Octobre, c'est le mois d'Halloween et chaque année, les services de VOD redoublent d'imagination pour proposer à leurs spectateurs des contenus terrifiants… Et innovants. Pour les gourmands qui aiment manger saignant, Blumhouse Television et Cake Boss s'associent pour créer la compétition de pâtisserie la plus gore et la plus écœurante de l'histoire de la télévision.

Pour rappel, Blumhouse Television est un des partenaires Prime Video exclusifs et cette année, la cuisine semble être un des thèmes de prédilection puisque la société a également produit House Of Spoils, le film d'horreur qui suit la descente aux enfers d'une cheffe cuistot (diffusé depuis le 3 octobre 2024). Quant à Cake Boss, il s'agit de l'émission culte du célèbre pâtissier Buddy Valastro, connu pour l'extravagance de ses gâteaux à thèmes et ... De sa famille. Vous pouvez déguster cette fusion sanglante le 8 octobre sur Prime Video

Quel est le concept de Killer Cakes ?

Dans cette compétition en deux épisodes, des pâtissiers et décorateurs culinaires professionnels s'affrontent pour tenter de remporter 20 000 dollars. Pour ça, ils vont devoir créer des desserts aussi délicieux que terrifiants.

Qui participe a l'émission Killer Cakes ?

L'émission est présentée par le célèbre acteur de film d'horreur Matthew Lillard (Scream, Freddy). L'actrice Danielle Harris, rescapée de la franchise Halloween, et le spécialiste, des plats étranges Nikk Alcaraz sont chargés de juger les créations. Les spectateurs peuvent compter sur neuf concurrents pour leur couper l'appétit :

Manda Yother

Dillon Barlow

Dziedra "Z" Brusberg

Deadra "Dee" Compean

Eszter Summerlin

Jesse Lesser

Mark Lie

Shanelle Long

Ou découvrir Killer Cakes en streaming ?

Killer Cakes est disponible en streaming sur le service du géant Prime Video depuis le 8 octobre 2024. Si l'émission Cake Boss est aujourd'hui diffusée sur Max, Amazon vous donne toutefois accès à de nombreux les films de la maison de production Blumhouse comme Sinister or Insidious. Vous pouvez en profiter en vous abonnant à Prime Video pour 6,99 euros par mois.