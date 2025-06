Ginny et Georgia : y aura-t-il une saison 4 sur Netflix ?

Entre comédie et drame, Ginny & Georgia est une série américaine très populaire, dont la saison 3 vient de sortir sur Netflix

Deux ans après leur dernière apparition -la production a pris du temps en raison de la grève des scénaristes et des acteurs- le duo mère/fille le plus soudé et dysfonctionnel des séries américaines est de retour pour une saison 3, disponible depuis le 5 juin 2025 sur Netflix. Dans cette suite des événements de la saison 2 comptant dix épisodes, Georgia est en bien mauvaise posture puisqu'elle est arrêtée pour meurtre (de son ancien compagnon). De quoi mettre un obstacle de taille dans les relations familiales.

Imaginée par Sarah Lampert, cette production entre chronique familiale et teen drama devrait séduire un public aussi large que lors des premières saisons. À noter : cinq mois après la sortie de la saison 2 de Ginny & Georgia, Netflix avait annoncé le renouvellement de la série non seulement pour une saison 3… mais aussi pour une saison 4 ! Mais aucune date n'a encore été communiquée pour cette dernière.

Dans la saison 3 de Ginny & Georgia, la majorité du casting de la précédente salve d'épisodes est de retour. Brianne Howey et Antonia Gentry reprendront leurs rôles de mère et fille, Georgia et Ginny Miller. Deux nouveaux acteurs arriveront au casting : Ty Doran (Manifest) dans le rôle de Wolfe, jeune homme qui suit le même cours de poésie que Ginny, et Noah Lamanna (The Last of Us) dans le costume de Tris, un ami non-binaire de Marcus et Silver amateur de skateboard.

Quelle est l'intrigue de Ginny & Georgia ?

Georgia, 30 ans, et ses enfants Ginny, 15 ans, et Austin, 9 ans, s'installent à Wellsbury dans le Massachussetts. Le riche mari de Georgia, Kenneth, vient de mourir d'un accident de voiture, la laissant seule héritière. Après cet événement tragique, la mère doit réinventer sa vie, au côté de sa fille qui découvre les bons et les mauvais côtés de l'adolescence. Dans la saison 3, Georgia est arrêtée pendant la cérémonie de son mariage pour le meurtre de Tom Fuller, tandis que Ginny a le cœur brisé après sa rupture avec Marcus, dépressif.

Quels acteurs au casting de Ginny & Georgia ?

Brianne Howey : Mary "Georgia" Miller

Antonia Gentry : Virginia "Ginny" Miller

Diesel La Torraca : Austin Miller

Jennifer Robertson : Ellen Baker

Felix Mallard : Marcus Baker

Sara Waisglass : Maxine "Max" Baker

Scott Porter : le maire Paul Randolph

Raymond Ablack : Joe

Katie Douglas : Abigail "Abby" Littman

Chelsea Clark : Norah

Nikki Roumel : Georgia adolescente

Mason Temple : Hunter Chen

Jonathan Potts : M. Gitten

Tyran Doran : Wolfe (saison 3)

Noah Lamanna : Tris (saison 3)

Où voir Ginny & Georgia en streaming ?

Impossible de trouver la série Ginny & Georgia programmée à la télévision, la comédie dramatique est exclusivement à voir en streaming. Sur quelle plateforme ? Netflix accueille les trois saisons. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming est payant, qu'il faut posséder un compte et que le prix peut varier de 5,99 euros/mois (avec publicités) s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).