L'impératrice : de nouveaux défis pour Sissi dans la saison 2 sur Netflix

Toujours entre drame historique et destin de femme hors-norme, L'Impératrice a désormais une deuxième saison sur Netflix.

La vie tourmentée de Sissi reprend avec la saison 2 de L'Impératrice, la série allemande qui repense et modernise le personnage ultra exploité au cinéma et à la télévision de la princesse. Les six nouveaux épisodes seront disponibles depuis le 22 novembre sur Netflix. Deux ans après son carton d'audience sur la plateforme, ayant entraîné son renouvellement, L'Impératrice revient dans un bouillon d'événements toujours entre drame, politique et féminisme.

On retrouve au casting de cette saison 2 évidemment Devrim Lingnau dans le rôle-titre, mais aussi Philip Froissant dans les habits de son souverain de mari et Melika Foroutan dans la peau de l'archiduchesse Sophia, belle-mère étouffante de Sissi.

Quelle est l'intrigue de la série L'Impératrice ?

L'impératrice raconte l'histoire de Sissi l'Impératrice, qui épouse l'Empereur Franz Joseph et doit apprendre à naviguer entre les intrigues de cour. Dans la saison 2, la première crise à peine derrière eux, Franz et Elisabeth veulent profiter de leur bonheur conjugal tout neuf. Mais déjà de sombres nuages s'amoncellent au-dessus du château de Schönbrunn : l'empereur se découvre un adversaire puissant et inattendu en Europe et l'impératrice est soumise à une forte pression, celle d'engendrer un héritier au trône afin d'assurer l'avenir de l'empire. Bientôt frappé par le destin, l'amour du couple menace de se briser définitivement et Élisabeth va devoir se battre.

Quels acteurs au casting de la série L'Impératrice ?

Devrim Lingnau : Sissi

Philip Froissant : Franz Joseph

Melika Foroutan : Sophia

Runa Greiner : Charlotte von Stubenberg

Johannes Nussbaum : Archiduc Maximilian

Almila Bagriacik : Leontine von Apafi

Jördis Triebel : Ludovika

Alexander Finkenwirth : Maximilian Joseph in Bavaria

Christophe Favre : Napoléon III

Où voir la série L'Impératrice en streaming ?

Pour regarder L'Impératrice, il faut s'abonner à Netlflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).