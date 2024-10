La diplomate : la série de Netflix de retour pour une saison 2, voici tout ce dont il faut se souvenir

La série politique de Netflix portée par Keri Russell et Rufus Sewell revient pour une seconde saison le 31 octobre. Mais vous rappelez-vous bien de l'intrigue ?

Parmi les bonnes surprises que l'on n'attendait pas en 2023 sur Netflix, il y avait La Diplomate. Ce thriller politique suivait les premiers pas de Kate Wyler, diplomate spécialiste du Moyen-Orient, dans le rôle d'ambassadrice américaine à Londres, alors qu'une crise internationale se déclenche et qu'elle doit à tout prix désamorcer.

Avec ce programme, Netflix proposait une série pleine de rebondissements sur les jeux de pouvoir mais également sur le mariage. Saluée par la critique et le public, La diplomate décroche, un an plus tard, une saison 2, mise en ligne le 31 octobre 2024. Mais avant de lancer les six nouveaux épisodes, vous souvenez-vous bien de l'intrigue de la première saison ? Si ce n'est pas le cas, on vous récapitule tout ci-dessous, bien évidemment avec des spoilers.

Le récap de la saison 1 de La diplomate

Dans la première saison de La diplomate sortie en 2023, la diplomate Kate Wyler (Keri Russell) se retrouve propulsée au poste d'ambassadrice américaine au Royaume-Uni, alors qu'elle n'a pas d'appétence pour le jeu politique. Surtout, une crise internationale se joue alors qu'elle vient d'arriver : un porte-avion britannique a été attaqué près de la côte iranienne.

Durant l'ensemble de la saison, Kate Wyler doit créer des alliances pour s'imposer à son poste, empêcher la situation d'empirer avec un Premier ministre britannique va-t-en-guerre, tout en débusquant le véritable fautif de l'attaque. Ce qu'elle ne sait pas non plus au départ, c'est que sa nomination au poste d'ambassadrice est en réalité un test pour savoir si elle a les épaules pour devenir la prochaine vice-présidente des Etats-Unis.

Hal Wyler (Rufus Sewell), le mari de Kate, et Austin Dennison (David Gyasi), secrétaire aux affaires étrangères. © Courtesy of Netflix © 2023

Tout ça, en gérant sa vie privée mouvementée : son mariage en crise avec Hal Wyler (Rufus Sewell), un ancien ambassadeur qui ne semble pas prêt à raccrocher et se mêle un peu trop de son travail, son attirance romantique naissante pour le secrétaire aux affaires étrangères britannique, Dennison (David Gyasi).

Cela fait beaucoup pour une seule saison, et le final de la première saison se révèle explosif. Alors que l'attaque du porte-avions britannique semble être du fait de l'Iran, puis de la Russie (l'attaque aurait été menée par un certain Lenkov, leader d'un groupe de mercenaires russes), le final révèle que le véritable instigateur serait le Premier ministre britannique lui-même, Nicol Trowbridge !

Mais pas le temps de digérer cette révélation, puisque l'ultime épisode de la saison 1 de La diplomate s'achève sur une explosion. La vie de quatre personnages clés sont menacés : le député britannique Merritt Grove, l'agent de l'ambassade américaine Ronnie Buckhurst (Jess Chanliau), le chef adjoint de mission Stuart Hayford (Ato Essandoh) et le mari de Kate, Hal. Ont-ils survécu ? Qui les a attaqués ? Réponse dans la saison 2 de La diplomate.

Hal Wyler, Eidra Park, Ronnie, Stuart Heyford et Kate Wyler. © ALEX BAILEY/NETFLIX

La diplomate met en scène une diplomate américaine, Kate Wyler, qui exerçait au Moyen-Orient et se retrouve soudain catapultée comme ambassadrice des USA à Londres. Femme de terrain, Kate n'a pas spécialement les compétences politiques pour ce poste, alors qu'elle doit pourtant gérer une crise internationale et nouer des alliances, tout en continuant d'assurer le bon déroulement des différents événements mondains de l'ambassade. Si sa vie professionnelle est mouvementée et que sa carrière pourrait même s'en retrouver compromise, Kate Wyler doit également composer avec son mari, Hal, ancien ambassadeur encore trop impliqué et pour qui sa femme n'est pas toujours une alliée, mais une concurrente.

Keri Russell : Kate Wyler

Rufus Sewell : Hal Wyler

Ali Ahm : Eidra

Pearl Mackie : Alysse

Jess Chanliau : Ronnie

David Gyasi : Dennison

Ato Essandoh : Stuart

Rory Kinnear : Trowbridge

La série exclusive La Diplomate sera diffusée sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 20 avril 2023. Cette minisérie en huit épisodes est accessible à tous les abonnés de la plateforme, de France et de l'étranger. Pour tous les contenus Netflix, vous pouvez vous abonner au géant du streaming dès 5,99 euros par mois (abonnement avec publicités), 13,49 euros par mois (abonnement standard) et 19,99 euros par mois (premium).