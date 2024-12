Avec 74 épisodes, ce drame romantique très populaire de Netflix s'apprête à battre un record

Cette série américaine revient pour sa sixième saison sur Netflix. Et elle va bientôt battre un étrange record pour la plateforme de streaming.

Il est de plus en plus rare de trouver une série produite par Netflix qui s'étende sur plusieurs saisons. Tous genres confondus, Orange is the New Black reste à ce jour la plus longue série produite par la plateforme de streaming, avec 91 épisodes. Mais si l'on se cantonne seulement aux drames (la première étant considérée comme une comédie dramatique), le record détenu jusque-là par House of Cards devrait être bientôt battu.

Alors que la saison 6 centrée sur le mariage de Mel et Jack sort ce 19 décembre 2024, Virgin River promet déjà de devenir le drame anglophone le plus long de la plateforme de streaming de tous les temps. En effet, la série a déjà été renouvelée pour une saison 7 de dix épisodes. Elle compterait alors 74 épisodes, détrônant les autres séries dramatiques du classement, comme House of Cards (73 épisodes) ou encore The Crown (50 épisodes).

Virgin River est une série inspirée de la saga littéraire de Robyn Carr longue de 19 tomes, L'engouement du public pour la série se mesure à chaque nouvelle saison qui caracole dans le top 10 après leur sortie. Au casting, on retrouve Alexandra Breckenridge (This is us, American Horror Story) et Martin Henderson (Grey's Anatomy) dans les rôles principaux.

Quelle est l'intrigue de Virgin River ?

Mel, infirmière en deuil, répond à une annonce pour travailler dans la ville reculée de Virgin River en Californie et laisser ainsi ses souvenirs douloureux derrière elle. Mais elle découvre qu'il n'est pas si facile de s'intégrer, même si les habitants semblent très accueillants, et qu'il va d'abord lui falloir guérir du passé.

Quels acteurs au casting de Virgin River ?

Alexandra Breckenridge : Melinda "Mel" Monroe

Martin Henderson : Jack Sheridan

Annette O'Toole : Hope McCrea

Tim Matheson : Dr Vernon "Doc" Mullins

Colin Lawrence : John "Preacher" Middleton

Lauren Hammersley : Charmaine Roberts

Jenny Cooper : Joey Barnes

Ben Hollingsworth : Dan Brady

Grayson Gurnsey : Ricky

Sarah Dugdale : Lizzie

Zibby Allen : Brie Sheridan

Marco Grazzini : Mike Valenzuela

Mark Ghanimé : Dr Carmeron Hayek

Kai Bradbury : Denny Cutler

Où voir Virgin River en streaming ?

Virgin River n'est pas diffusé à la télévision et ne peut être vu qu'en streaming. Il suffit d'avoir un compte Netflix pour découvrir la série. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming est payant, et que le prix peut varier de 5,99 euros/mois (avec publicités) à 19,99 euros/mois (sans publicité).