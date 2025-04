Carême : Benjamin Voisin dans le rôle du premier chef au monde sur Apple TV+

Série culinaire mais pas que : Carême mélange aussi intrigues politiques et libertinage, disponible sur Apple TV+.

Après le succès au cinéma de ses deux films Les Trois Mousquetaires, Martin Bourboulon signe sa première série autour d'un personnage historique : Antonin Carême, le premier chef au monde qui fut également espion pour Talleyrand dans la France de Napoléon Bonaparte.

La série éponyme sort sur Apple TV+ le 30 avril 2025 et porte à la fois sur le génie du cuisinier, son approche sensuel de la gastronomie, et une dimension plus politique dans laquelle s'insère le personnage. Le lauréat du César du Meilleur espoir masculin 2022, Benjamin Voisin, prête ses traits à l'insolent cuisinier tandis que Lyna Khoudri (Papicha, Novembre) joue son amoureuse, Henriette Mahy de Chitenay, et Jérémie Renier (Cloclo, L'Enfant) campe Talleyrand.

Quelle est l'intrigue de la série Carême ?

Antonin Carême est le premier chef au monde à connaître la gloire et à devenir, après des débuts modestes à Paris, maître de l'art culinaire au début du XIXème siècle. Tandis qu'il est porté par un but unique, devenir le plus célèbre chef au monde, son talent et ses ambitions attirent l'attention d'hommes politiques puissants qui vont faire de lui un espion au service de la France. Bien décidé à sortir de sa condition et accomplir son rêve, Carême a le choix entre se venger ou tout avoir, mais à quel prix ?

Quels acteurs au casting de la série Carême ?

Benjamin Voisin : Antonin Carême

Lyna Khoudri : Henriette Mahy de Chitenay

Jérémie Renier : Talleyrand

Alice Da Luz : Agathe

Sigrid Bouaziz : Catherine Grand

Micha Lescot : Joseph Fouché

Pablo Cobo : Charles De Flahaut

Où voir la série Carême en streaming ?

La série Carême est diffusée en exclusivité sur Apple TV+ le 30 avril 2025. Afin de profiter des nouveaux épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.