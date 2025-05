L'ombre d'Emily 2 : Anna Kendrick et Blake Lively de retour dans ce thriller glamour de Prime Video

Anna Kendrick et Blake Lively jouent les amies ennemies dans cette suite de "L'ombre d'Emily", signé Paul Feig.

Après un premier opus en 2018 où Anna Kendrick enquêtait sur la disparition de Blake Lively, le duo est de retour pour une suite au ton toujours très comédie noire, signée de nouveau par Paul Feig (Mes Meilleures amies). L'ombre d'Emily 2 ne sort pas au cinéma cette fois, mais directement sur Prime Video le 1er mai 2025, sept ans après le premier volet.

Cette suite porte sur le mariage du personnage de Blake Lively sur l'île de Capri, en Italie. De rebondissement en rebondissement, les deux héroïnes semblent à couteaux tirés, faisant écho aux rumeurs de mésententes sur le plateau. Dans les habits luxueux des deux principaux personnages, on retrouve donc Anna Kendrick (The Hit Girls, Twilight) et Blake Lively (Gossip Girl), entourées d'Henry Golding (Last Christmas) et Andrew Rannells (Girls, Big Mouth), entre autres.

Quelle est l'intrigue du film L'ombre d'Emily 2 ?

Stephanie Smothers et Emily Nelson se retrouvent sur la magnifique île de Capri, en Italie, pour le mariage extravagant d'Emily avec un riche homme d'affaires italien. En plus des invités glamour, meurtres et trahisons s'invitent dans ce mariage riche en rebondissements.

Qui voit-on dans le film L'ombre d'Emily 2 ?

Anna Kendrick : Stephanie Smothers

Blake Lively : Emily Nelson

Henry Golding : Sean Townsend

Andrew Rannells : Darren

Bashir Salahuddin : Detective Summerville

Joshua Satine : Miles Smothers

Ian Ho : Nicky Nelson

Kelly McCormack : Stacy

Allison Janney

Elizabeth Perkins

Alex Newell

Aparna Nancherla

Elena Sofia Ricci

Michele Morrone

Taylor Ortega

Lorenzo de Moor

Où voir le film L'ombre d'Emily 2 en streaming ?

Le film L'ombre d'Emily 2 est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 1er mai 2025. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.