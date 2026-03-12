Timothée Chalamet : ses propos sur l'opéra ne devraient pas lui coûter l'Oscar (mais ça ne veut pas dire qu'il va gagner)

Timothée Chalamet a fait polémique après des propos jugés insultants sur l'opéra et le ballet. On revient sur ce qu'il a vraiment voulu dire, et si ses paroles peuvent lui coûter l'Oscar du Meilleur acteur.

Une phrase mal perçue, et la cote d'un acteur peut dégringoler à la vitesse grand V. Timothée Chalamet en a fait les frais le week-end dernier, lorsque ses propos sur l'opéra et le ballet, datant d'un entretien de février, ont été ressortis par les internautes. Au cours d'une discussion avec l'acteur Matthew McConaughey à l'Université du Texas et diffusée sur Variety, l'interprète de Marty Supreme s'inquiétait que le cinéma devienne un art élitiste, déserté du grand public et qui perde son aura populaire.

Timothée Chalamet a alors fait une comparaison au mieux maladroite, au pire déplacée, avec l'opéra et le ballet (alors que c'est un art qu'il connaît bien, des membres de sa famille y ayant travaillé) : "Je ne veux pas travailler dans le ballet, l'opéra ou d'autres domaines où l'on nous dit : 'Il faut sauver ce milieu, même si plus personne ne s'y intéresse'", a-t-il déclaré en rigolant. L'acteur de 30 ans a ensuite partagé son respect pour les artistes de l'opéra et du ballet, avant d'admettre lui-même que ses propos n'étaient pas forcément les plus inspirés, admettant avoir "lancé une pique pour rien".

Peu de chances que ces propos lui coûtent l'Oscar

Mais le mal est fait : les internautes se sont insurgés contre ses propos, jugés irrespectueux pour une forme d'art ancestrale. Des personnalités mondiales de danse ou de l'opéra ont également réagi, comme Isabel Leonard, lauréate de trois Grammy Awards : elle s'est dite "choquée" par les propos du comédien de 30 ans, tandis que le Royal Ballet et l'Opéra de Londres se sont insurgés : "Chaque soir, au Royal Opera House, des milliers de personnes se rassemblent pour le ballet et l'opéra. Pour la musique. Pour les histoires. Pour la magie pure du spectacle vivant. Si vous souhaitez reconsidérer votre position, nos portes vous sont ouvertes. ", ont déclaré les institutions sur Instagram.

La cote de Timothée Chalamet a immédiatement dégringolé. Beaucoup imaginent que ses propos ironiques et son ton peuvent lui coûter l'Oscar du Meilleur acteur, ce dimanche 15 mars. Il est en lice pour son interprétation du rôle-titre de Marty Supreme, un pongiste ambitieux et désagréable, prêt à toutes les bassesses pour réaliser son rêve.

Les votes pour les Oscars se sont clôturés le 5 mars dernier aux Etats-Unis, quelques semaines après la diffusion de cet entretien à l'Université du Texas, en février. Mais la controverse autour du ballet et de l'opéra a fait un bad buzz dans le week-end qui a suivi la clôture des votes pour les Oscars : au moment de choisir les gagnants, les membres de l'Académie des Oscars n'avaient probablement pas eu vent de ces propos ni de cette controverse. On imagine donc mal que cet événement médiatique ait impacté les votes.

Mais il n'est pas garanti qu'il remporte l'Oscar pour autant

S'il y a peu de chances que les propos de Timothée Chalamet sur le ballet et l'opéra lui coûtent l'Oscar, cela ne veut pas dire qu'il est assuré de l'emporter. Favori en janvier dernier, date à laquelle il a reçu le Golden Globe du Meilleur acteur dans un film comique, sa popularité a diminué. D'abord, parce que Marty Supreme est un film clivant et mal-aimable (que nous avons trouvé personnellement réussi chez Linternaute) mais qui divise du côté des votants et des spectateurs américains. Ensuite, parce que la campagne marketing de Timothée Chalamet a été jugée exagérée et agressive par certains votants. D'autres, selon le Hollywood Reporter, jugent l'acteur de Marty Supreme encore jeune, estimant qu'il a "le temps" pour être célébré par Hollywood.

Timothée Chalamet s'est d'ailleurs incliné lors des dernières cérémonies de remise de prix, comme les BAFTA ou les Actors Awards, ce qui sent mauvais pour les Oscars. Dernièrement, les pronostics penchent plutôt pour Michael B. Jordan, interprète principal de Sinners, qui incarne des jumeaux dans le film de vampires ultra-populaire. À voir désormais si les membres des Oscars ont été plus sensibles à l'interprétation de Chalamet ou à celle de Jordan. Réponse dans la nuit du 15 au 16 mars.