Cambriolage, agressions... Le héros de The Flash cumule les polémiques

Ezra Miller est à l'affiche du dernier film de super-héros de DC Comics, qui sort au cinéma ce mercredi 14 juin 2023. Au cœur de plusieurs controverses, il se fait discret durant la promotion.

Rarement une vedette à l'affiche d'un blockbuster d'une ampleur telle que The Flash aura été aussi discrète durant la promotion de son film. Le long-métrage réalisé par Andy Muschietti sort ce mercredi 14 juin 2023 et Ezra Miller, l'interprète de l'homme le plus rapide du DCU, s'est fait extrêmement petit. La star du film a simplement fait une apparition éclair sur le tapis rouge lors de l'avant-première du long-métrage à Los Angeles ce lundi 12 juin.

Il faut dire qu'Ezra Miller est dans la tourmente depuis plusieurs années et enchaîne les polémiques. En 2011 déjà, sur le tournage du film Le Monde de Charlie, la star de The Flash (qui s'identifie comme non-binaire et utilise le pronom iel) a été inculpée pour possession de drogue. En 2020 également, l'interprète principal de The Flash a été filmé en train d'étrangler et de plaquer au sol une femme dans un bar en Islande. Les interprétations diffèrent alors, certains internautes évoquant un jeu avec une fan, d'autres une agression.

Cambriolage et interdiction d'approcher deux jeunes filles

Au printemps 2022, Ezra Miller est interpellé à Hawaï pour suspicion d'agression. L'artiste est accusé d'avoir jeté une chaise au visage une femme de 26 ans dans un bar karaoke. Il est alors condamné à payer une amende de 500 dollars. Mais ce n'est pas tout : en juin 2022, Ezra Miller, 29 ans, reçoit deux ordonnances restrictives l'interdisant de s'approcher d'une jeune fille de 18 ans (avec laquelle il serait entré en contact alors qu'elle n'avait que 12 ans) et d'une enfant de 12 ans.

Enfin, en août 2022, la star de The Flash est arrêtée en lien avec un cambriolage qui s'est produit trois mois plus tôt dans une résidence de Stamford (Vermont, aux Etats-Unis). L'acteur est accusé d'avoir dérobé des bouteilles d'alcool en profitant de l'absence du propriétaire de la demeure. Face à toutes ces polémiques, Ezra Miller a fait savoir dans un communiqué qu'il a "commencé à suivre un traitement" pour l'aider dans ses "problèmes complexes de santé mentale".