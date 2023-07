Cet acteur a refusé de jouer James Bond, et il s'en mord les doigts

Refuser d'incarner James Bond, c'est possible. Cet acteur très connu l'a prouvé par le passé et le regrette amèrement aujourd'hui.

Pour beaucoup d'acteurs, incarner James Bond est un véritable rêve. Alors qu'on ne connaît pas encore le successeur de Daniel Craig, plusieurs comédiens ont exprimé leur volonté d'incarner l'agent secret britannique au permis de tuer. D'autres ont également tenté leur chance par le passé, sans succès. Mais il existe une liste très réduite d'acteurs qui ont poliment refusé d'incarner ce rôle de toute une vie, qui a révélé au grand public des comédiens comme Sean Connery ou Roger Moore.

C'est le cas d'un acteur très connu des cinéphiles. En 2006, Hugh Jackman a été invité à auditionner pour le rôle dans "Casino Royale". Une audition qu'il a pourtant refusée. Et il n'est pas loin d'avoir snobé purement et simplement le célèbre espion. Il a expliqué qu'il ne voulait pas s'enfermer dans un seul rôle, alors qu'il était déjà, aux yeux du public, l'inoubliable Wolverine. Auprès de Variety en 2007, il livrait aussi son inquiétude d'être débordé : "entre James Bond et Wolverine, je n'aurais plus le temps de faire autre chose."

Finalement, Hugh Jackman est passé à côté d'un rôle immense et d'un gros chèque. Auprès du Sun en 2012, il avouait même que voir Daniel Craig dans le film lui a fait naître quelques légers regrets. "Je me suis dit que j'aurais dû davantage m'y intéresser, parce que c'était génial", a-t-il confié un peu penaud. Pour l'anecdote, Hugh Jackman n'est pas le seul à avoir décliné le rôle de James Bond, puisque, avant lui, Liam Neeson avait décliné le costume de l'agent secret après l'ère Timothy Dalton.