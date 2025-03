Procès de Gérard Depardieu : altercations, moqueries... Des journées d'audience sous tension

Après avoir livré sa version des faits, Sarah* a dû répondre aux questions des avocats des différents camps. Celui de Gérard Depardieu, Me Assous, a tenu à mettre en exergue le fait que la plaignante ait posé avec Gérard Depardieu en fin de tournage (après les agressions qu'elle dénonce). Elle explique alors qu'à l'époque, elle avait "minimisé les faits". Le ton est de nouveau monté, puisque l'avocat a commenté que "pour [lui], vous êtes bel et bien quelqu'un qui ment", avant de plaider la relaxe : "Aucune agression n'a eu lieu", clame l'avocat. L'audience est suspendue jusqu'à 14h.

10:35 - La plainte de Sarah fait l'objet des débats de la journée

Une nouvelle journée s'est ouverte dans le cadre du procès de Gérard Depardieu, ce mercredi 26 mars 2025. C'est au tour de Sarah (nom d'emprunt), assistante-réalisatrice sur le tournage du film Les volets verts de Jean Becker, de revenir sur son récit. Elle relate plusieurs agressions sexuelles, assurant qu'elle a dit non lors des deux dernières agressions et avoir été pétrifiée lors de la première, où il lui aurait "mis une main aux fesses". Quelques minutes plus tôt, l'acteur a encore une fois démenti, assurant n'être "jamais seul", et ne se souvient pas avoir touché ou frôlé Sarah : "De ma propre volonté, je vais pas toucher les fesses. Même furtivement, ça ne me vient pas à l'idée", assure-t-il.