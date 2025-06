Procès d'Harvey Weinstein : pourquoi la procédure pour viol a-t-elle été annulée ?

L'ancien producteur a été reconnu coupable d'agressions sexuelles dans un nouveau procès. Mais la procédure concernant l'accusation de viol faite par Jessica Mann a été annulée.

Les tensions au sein du jury faisaient craindre l'annulation de la procédure judiciaire contre Harvey Weinstein. L'une d'entre elles a bien subi ce sort ce jeudi 12 juin 2025. La procédure pour viol visant l'ancien producteur de cinéma, déclenchée suite à la plainte de l'aspirante actrice Jessica Mann, a été déclarée nulle suite aux délibérations au sein du jury. Le juge Curtis Farber a fait savoir, lors d'une audience au tribunal de Manhattan, qu'il s'agissait du "seul dossier qui n'avait pas encore été tranché".

"Les délibérations sont devenues si houleuses que je me vois tenu de déclarer un procès nul" sur cette accusation de viol, a ajouté le juge jeudi, après avoir renvoyé les jurés chez eux la veille pour "calmer les esprits". Il a également fait savoir qu'un membre du jury disait avoir été menacé par un autre.

Lundi matin, l'un des jurés avait souhaité parler au juge de "la situation qui ne va pas très bien". L'avocat d'Harvey Weinstein, Arthur Aidala, a assisté à la discussion et a rapporté auprès de l'AFP que certains fassent pression sur le juré pour "le faire changer d'avis" sur la base d'éléments extérieurs au débat. Un second juré avait déjà demandé à être démis de ses obligations vendredi, dénonçant une ambiance de "cour d'école".

Rappelons que le producteur de Pulp Fiction et Shakespeare in Love avait été condamné en 2020 à 23 ans de prison pour les accusations portées par Miriam Haley et Jessica Mann. Mais la cour d'appel de New York avait annulé ce procès pour des raisons procédurales.

Coupable d'une agression sexuelle

En parallèle, Harvey Weinstein a été reconnu coupable d'une agression sexuelle ce mercredi 11 juin, lors d'un nouveau procès qui s'est tenu pendant six semaines à New York. Les faits remontent à 2006, l'assistante de production Miriam Halley l'accuse de l'avoir forcée à subir un cunnilingus dans son appartement à New York. Il avait déjà été condamné à ce sujet lors d'un premier procès en 2020, qui avait été annulé.

Les jurés l'ont également acquitté pour une autre agression sexuelle qui faisait l'objet des débats. Il s'agit de celle proférée par la mannequin polonaise Kaja Sokola, qui avait dénoncé une agression sexuelle similaire qui se serait produite la même année.