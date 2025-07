Cette star de série américaine des années 80 est devenue méconnaissable, personne ne s'arrête dans la rue pour l'écouter chanter

Les passants n'ont pas reconnu cette star de la télévision américaine qui chantait dans les rues de New York.

La célébrité est éphémère. Il n'est pas rare qu'une star, iconique grâce à un rôle culte, tombe dans l'oubli avec le temps. Un acteur américain l'a prouvé récemment : alors qu'il chantait dans les rues de New York, personne ne s'est arrêté pour immortaliser la scène ! C'était pourtant une véritable icone de la télévision américaine dans les années 1980, au point qu'il ait eu une émission à son nom.

Grâce à son rôle dans la sitcom Madame est servie, Tony Danza est devenue une star du petit écran à Hollywood. Dans la série culte diffusée de 1984 à 1992, il incarnait l'homme à tout faire Tony Micelli. Mais la carrière de Tony Danza ne se résume pas uniquement à cette sitcom, puisqu'il s'est aussi illustrée dans la série Taxi de 1978 à 1983, Hudson Street de 1995 à 1996 et dans le Tony Danza Show de 2004 à 2006. Il possède également de nombreuses cordes à son arc : ancien boxeur professionnel avant d'être comédien, il s'est aussi illustré en tant que danseur, réalisateur, producteur... Et chanteur !

Tony Danza dans "Madame est servie". © REX FEATURES/SIPA (publiée le 21/07/2025)

Tony Danza a récemment partagé ses talents vocaux dans les rues de New York. Il a ainsi donné un concert surprise en interprétant notamment "This Could Be the Start of Something Big" de Steve Allen. Rappelant le style crooner à la Frank Sinatra, il s'est produit en pleine rue, devant le restaurant Manny's Bistrot, dans le quartier de l'Upper West Side. La performance a été immortalisée et partagée sur TikTok la semaine précédant le 14 juillet.

Mais ce qui surprend lorsqu'on regarde cette vidéo, ce ne sont pas les talents reconnus de Tony Danza, mais l'attitude des passants. Les New-Yorkais sont ainsi passés devant la star de Madame est servie sans un regard, et sans sembler reconnaître la star de la sitcom des eighties. Dans les commentaires sous la vidéo, c'est une autre histoire : "Cette génération n'a aucune idée de qui il est", se lamente un Tiktokeur, quand un autre dit qu'il "aurait tellement aimé être là".

"Pourquoi cet endroit n'est pas bondé, c'est Tony Danza", déplore un internaute. Les New-Yorkais devront donc prendre l'habitude de vérifier qu'ils ne passent pas à côté d'une icone de la télévision la prochaine fois qu'ils traversent la rue !