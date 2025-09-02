Mort de Graham Greene ("Danse avec les loups") après un long combat contre la maladie

L'acteur canadien est décédé lundi 1er septembre à l'âge de 73 ans. Il luttait depuis plusieurs années contre la maladie.

L'acteur canadien Graham Greene, connu comme l'un des "pionniers des acteurs autochtones", est décédé lundi 1er septembre à Toronto. Il était âgé de 73 ans. Selon les informations de Variety, le comédien combattait une longue maladie depuis plusieurs années. Il était particulièrement connu pour son rôle dans le film Danse avec les loups, qui lui avait valu une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, en 1991.

Graham Greene a fait ses débuts à l'écran en 1979, dans la série dramatique canadienne The Great Detective, puis dans le film Running Brave sorti en 1983. Peu de temps après, il décroche le rôle qui va le propulser au rang de stars, celui de "Oiseau Bondissant" dans Danse avec les loups de Kevin Costner. Pour sa partition et ce rôle, considéré comme le plus important de sa carrière, il est nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, en 1991. S'il n'est pas récompensé, le film, nommé à 12 reprises, en a remporté sept au total, donc celle du Meilleur film et du meilleur réalisateur.

Par la suite, l'acteur canadien a fait plusieurs apparitions dans des films hollywoodiens connus, comme Une journée en enfer, La ligne verte, Maverick ou même une apparition dans Twilight (dans le second épisode, où il incarne le personnage d'Harry Clearwater).

Plus récemment, c'est dans des séries adorées du public qu'on avait pu voir son jeu d'acteur : il a joué ces dernières années dans Riverdale (Thomas Topaz dans la saison 2), 1883 (Spotted Eagle), The Last of Us (Marlon dans la saison 1) et enfin Echo en 2024 (il jouait le personnage de Skully).