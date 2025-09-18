Jimmy Kimmel : pourquoi l'animateur a-t-il été suspendu par ABC ?

Le "Jimmy Kimmel Live" a été retiré de l'antenne pour une durée indéfinie après des propos du présentateur sur le meurtre de Charlie Kirk.

Après Stephen Colbert, au tour de Jimmy Kimmel de quitter la grille des programmes. Le présentateur américain a été évincé de l'antenne. Son émission de fin de soirée, le Jimmy Kimmel Live !, a été retirée de l'antenne d'ABC. Un porte-parole de la chaîne a fait savoir à l'Agence France-Presse que l'émission est suspendue pour une durée "indéfinie".

Dans un communiqué de presse, Andrew Alford, président de la division diffusion de Nexstar (groupe d'affiliés), s'était auparavant offusqué de propos que l'animateur de 57 ans a tenu suite à l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk. "Les commentaires de M. Kimmel sur la mort de M. Kirk sont offensants et insensibles à un moment critique de notre discours politique national, et nous ne pensons pas qu'ils reflètent le spectre des opinions, des points de vue ou des valeurs des communautés locales dans lesquelles nous sommes situés. "

"Continuer à donner à M. Kimmel une plateforme de diffusion dans les communautés que nous servons n'est tout simplement pas dans l'intérêt public à l'heure actuelle, et nous avons pris la décision difficile d'empêcher son émission dans le but de laisser les esprits plus calmes l'emporter alors que nous nous dirigeons vers la reprise d'un dialogue respectueux et constructif ", a précisé Andrew Alford.

Le 15 septembre, Jimmy Kimmel a critiqué une récupération politique des Maga de la mort de Charlie Kirk. "Nous avons connu de nouveaux moments difficiles ce week-end avec le gang Maga qui tente désespérément de caractériser ce gamin qui a assassiné Charlie Kirk comme autre chose que l'un des leurs et fait tout ce qu'il peut pour marquer des points politiques", a-t-il affirmé à l'antenne. A l'heure qu'il est, le profil du principal suspect, Tyler Robinson, ne mentionne pas une proximité avec le camp porté par Donald Trump.

Pression de la FCC

L'éviction de Jimmy Kimmel a également été appuyée par le président de la Commission fédérale des communications (FCC), Brendan Carr, chargée de réguler les communications radio et les télécommunications. Il a d'ailleurs suggéré que son agence pourrait retirer des licences à la diffusion si aucune mesure contre Kimmel n'était prise. "Ces entreprises peuvent trouver des moyens de changer de comportement et de prendre des mesures contre Kimmel, sinon la FCC aura du travail supplémentaire à faire", a-t-il menacé, avant de saluer ce 18 septembre la suspension de Kimmel. Carr est d'ailleurs un soutien affiché de Donald Trump.