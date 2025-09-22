Comment va Tom Holland après son accident sur le tournage du prochain "Spider-Man" ?

L'acteur britannique a subi un accident vendredi dernier alors qu'il tournait le quatrième volet des aventures de l'Homme-araignée.

Frayeur sur le tournage du dernier film Spider-Man. Tom Holland, star de la franchise super-héroïque relancée en 2017 par Sony et Marvel Studios, a été victime d'un accident ce vendredi 19 septembre. Le fiancé de Zendaya a subi une légère commotion cérébrale en tournant une cascade sur le plateau de Leavesden Studios, à Watford (Royaume-Uni). Il aurait chuté sur la tête et a été transporté à l'hôpital, nous apprend le Daily Mail. Aucune autre personne n'a été blessée lors de l'incident, assure de son côté le média Variety.

Selon les informations du Sun, Tom Holland a participé à un dîner de charité samedi soir en compagnie de son père, Dominic, et de sa fiancée Zendaya, mais serait parti tôt après s'être senti mal.

La production de Spider-Man : Brand New Day, prochain film de la saga, a été interrompue par précaution. Sony Pictures se réunit ce lundi pour décider d'un plan à mener pour poursuivre la production. Il a été annoncé que l'acteur britannique de 29 ans devrait reprendre le chemin des plateaux de tournage d'ici quelques jours.

C'est la quatrième fois que Tom Holland prête ses traits à Spider-Man. L'acteur avait un temps hésité avant de reprendre le rôle après le succès de Spider-Man : No Way Home, sorti en 2021. La production du film a débuté à Glasgow début août, pour une sortie dans les salles françaises initialement annoncée pour le 29 juillet 2026. Pour l'heure, on ne sait pas si l'accident de Tom Holland aura un impact sur la sortie du long-métrage.

Au casting, Spider-Man : Brand New Day réunit des habitués de l'univers : Zendaya et Jacob Batalon doivent reprendre leurs rôles. Mark Ruffalo (Hulk), Jon Bernthal (Punisher) et Michael Mando (Scorpion), déjà aperçus dans le MCU, devraient également faire une apparition. On découvrira également de nouveaux visages, comme Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Severance) ou Liza Colon-Zayas (The Bear).