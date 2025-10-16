Diane Keaton : les causes de sa mort enfin révélées par sa famille

La famille de Diane Keaton a révélé les causes du décès de l'actrice de 79 ans dans un communiqué de presse.

Quelques jours après l'annonce inattendue du décès de Diane Keaton le 11 octobre dernier, la famille de l'actrice a enfin fait une annonce publique à ce sujet. Dans un communiqué de presse, ses proches ont expliqué les causes du décès de la comédienne de 79 ans : elle a succombé à une pneumonie, une infection pulmonaire bactérienne.

"La famille Keaton est reconnaissante pour tous les messages d'amour et de soutien qu'elle a reçu ces derniers jours pour leur Diane adorée, qui est décédée des suites d'une pneumonie le 11 octobre", est-il écrit dans cette communication officielle. Il est également mentionné que les fans de la comédienne d'Annie Hall et du Parrain peuvent lui rendre hommage à travers des dons pour une banque alimentaire locale ou un refuge pour animaux, des causes qu'elle défendait particulièrement.

Des soucis de santé cachés

La santé de Diane Keaton était fragile dans les derniers mois qui ont précédé son décès. Mais l'information restait confidentielle. Selon le média américain People, qui a interrogé un proche de l'actrice oscarisée, "son déclin a été brutal, ce qui a brisé le cœur de tous ceux qui l'aimaient".

Il ajoute que pour les proches de la star, cela a été un moment difficile. "C'était tellement inattendu, surtout pour quelqu'un d'une telle force et d'un tel courage [...] Durant ses derniers mois, elle n'était entourée que de sa famille proche, qui préférait la discrétion. Même ses amis de longue date n'étaient pas pleinement conscients de ce qui se passait", raconte la source du média People.

L'actrice avait donc bien conscience de sa santé précaire. D'ailleurs, elle avait mis en vente sa demeure il y a quelques mois, signe d'un changement important dans sa vie. En effet, l'actrice aimait particulièrement cette maison. Son geste en avait même surpris quelques-uns. Aussi experte en rénovation immobilière, Diane Keaton était réputée dans le milieu de la décoration intérieure. Elle avait même écrit et publié un livre sur le sujet intitulé "La Maison que Pinterest a construite".

Sa maison avait donc une grande valeur aux yeux de l'actrice. Après y avoir emménagé en 2017, elle y a réalisé des travaux de rénovation complète qui ont duré huit ans. Toutefois, en mars, elle a mis en vente cette propriété de cinq chambres et sept salles de bain pour la somme de 29 millions de dollars. Comme le souligne le média People, dans le livre de l'actrice, cette dernière explique que l'inspiration pour l'achat de cette maison lui est venue de la fable pour enfants Les Trois Petits Cochons.

Une actrice talentueuse

Diane Keaton, née Hall, a toujours été passionnée par le théâtre, comme le rapporte le média Gala. Elle a suivi de nombreux cours pour s'améliorer dans l'art de la comédie. Titulaire de plusieurs diplômes, elle finit par monter sur la scène de Broadway, à la fin des années 1960, pour jouer dans la comédie musicale Hair. Un an plus tard, elle a décroché son premier rôle au cinéma dans la production de Woody Allen, Play it Again, Sam.

Toujours avec Woody Allen, elle va interpréter un rôle dans la comédie romantique Annie Hall, sortie au cinéma en 1977. Et cette fois, Diane Keaton a remporté un Oscar. Une consécration dès l'aube de sa carrière mais qui ne s'arrêtera pas là à l'avenir. En effet, l'actrice a multiplié les récompenses : Golden Globes, British Academy Film Award ou encore New York Film Critics Circle Awards… Une reconnaissance totale de son talent par les membres de la profession.

L'un de ses rôles les plus marquants reste celui qu'elle tient dans la trilogie Le Parrain : elle incarne Kay Adams, l'épouse de Michael Corleone (Al Pacino) dans les trois films sortis en 1972, 1974 et 1990. Elle représente particulièrement la morale et l'innocence dans ce monde de mafieux. Il s'agit de l'un de ses rôles majeurs de sa filmographie.

Dès les années 1990, sa carrière se tourne vers les comédies romantiques et les films familieux : elle joue notamment dans Marvin's Room avec Meryl Streep et Leonardo DiCaprio, pour laquelle elle est nommée à l'Oscar 1997. On peut également la voir dans Le Père de la mariée (1991) et sa suite (1995) après de Steve Martin. Elle a également donné la réplique à Jack Nicholson dans Tout peut arriver en 2003.