Golden Globes 2026 : "Une bataille après l'autre", Timothée Chalamet... Le palmarès complet dévoilé
Les Golden Globes ont dévoilé leur palmarès dans la nuit du 11 au 12 novembre 2026. Voici la liste complète de tous les gagnants.
La première cérémonie importante de l'année a dévoilé son palmarès. La 83e cérémonie des Golden Globes s'est tenue dans la nuit du 11 au 12 janvier 2026, retransmise sur Canal++ en France. Et autant dire que le palmarès est assez dilué cette année : Une bataille après l'autre s'impose toutefois déjà comme l'un des grands gagnants du palmarès, avec quatre récompenses (Meilleur film comique ou musical, Meilleure actrice dans un second rôle pour Teyana Taylor, Meilleure réalisation et Meilleur scénario). Hamnet, film de Chloé Zhao sur l'intimité du couple formé par William Shakespeare et son épouse, s'impose toutefois comme un très sérieux concurrent : il est reparti avec la statuette convoitée du Meilleur film dramatique et de la meilleure actrice pour Jessie Buckley.
De son côté, Wagner Moura (L'agent Secret est reparti avec le prix du Meilleur acteur dans un film dramatique. Timothée Chalamet a été sacré pour sa performance dans Marty Supreme d'un Golden Globe du meilleur acteur dans un film comique. Rose Byrne (If I had legs I'd kick you) est reparti avec son équivalent féminin, et Stellan Skarsgaar (Valeur Sentimentale) a été sacré pour sa performance dans la catégorie second rôle masculin.
Les Golden Globes ont la particularité de récompenser également les séries télévisées. Dans la catégorie Meilleure mini-série, c'est Adolescence qui s'est largement imposé, avec quatre prix. The Pitt a remporté le prix de la Meilleure série dramatique et du meilleur acteur dans une série dramatique, tandis que Rhea Seehorn de Pluribus a été sacrée Meilleure actrice de drame. La catégorie comédie est venue couronnée The Studio, Seth Rogen dans la même série, mais aussi Jean Smart pour sa prestation dans Hacks.
Les Golden Globes sont toujours une cérémonie très suivie par les observateurs : les prix, remis par plus de 300 journalistes de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, préfigurent souvent des favoris à venir pour la cérémonie des Oscars, le 15 mars 2026. La particularité des Golden Globes est toutefois de séparer les genres (drames et comédies/comédies musicales) et de récompenser également les séries télévisées, ce que ne fait pas l'Académie des Oscars (dont les votants sont des membres de l'industrie qui votent chacun dans leur branche de métier).
08:09 - Qui est Wagner Moura, sacré Meilleur acteur aux Golden Globes ?
L'acteur Wagner Moura a remporté le Golden Globe du Meilleur acteur dans un film dramatique pour son rôle dans L'Agent Secret aux Golden Globes. Le comédien brésilien de 49 ans s'était déjà illustré dans la série Narcos, série dans laquelle il interprétait Pablo Escobar, avant de faire partie de toutes les conversations pour L'Agent Secret. Pour ce dernier film, il a d'ailleurs remporté le Prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Il es ainsi l'un des grands favoris pour les Oscars cette année.
07:35 - De quoi parle "Hamnet", gagnant dans la catégorie dramatique ?
L'un des autres gagnants des Golden Globes, avec Une bataille après l'autre, est le film Hamnet. Réalisé par Chloé Zhao (Les Eternels, Nomadland), cette adaptation du roman de Maggie O'Farrell suit l'histoire de William Shakespeare (Paul Mescal) et de sa femme Agnès (Jessie Buckley). Après un drame familial, le couple autrefois fusionnel se déchire. Il a remporté le prix du Meilleur film dramatique et celui de la Meilleure actrice pour Jessie Buckley. Cette dernière est déjà la favorite pour l'Oscar depuis plusieurs semaines déjà. Il sera possible de voir Hamnet en France à partir du 21 janvier 2026.
07:05 - "Une bataille après l'autre" se positionne pour les Oscars
Le grand gagnant de la soirée est sans conteste le film Une bataille après l'autre. Lauréat de quatre récompenses (Meilleur film comique ou musical, Meilleure réalisation pour Paul Thomas Anderson, Meilleure actrice dans un second rôle pour Teyana Taylor et Meilleur scénario), la satire de Paul Thomas Anderson devient donc le grand favori de la prochaine cérémonie des Oscars. Il faut dire que ce long-métrage a été adulé par la critique française et internationale, en proposant un portrait au vitriol de l'Amérique contemporaine. Il faudra toutefois faire attention à Hamnet et L'Agent Secret, qui se positionnent eux aussi en concurrents très sérieux après ces Golden Globes.
06:31 - Timothée Chalamet récompensé aux Golden Globes
Timothée Chalamet vient de remporter le premier prix de sa carrière aux Golden Globes. Déjà cinq fois nommé, il a été sacré dans la catégorie Meilleur acteur dans un film comique ou musical pour son interprétation d'un joueur de ping-pong à l'ambition démesurée dans Marty Supreme. De quoi conforter sa place de favori pour les Oscars, en mars prochain ? En France, il sera possible de découvrir sa performance à partir du 18 février 2026.
06:00 - Le palmarès complet des Golden Globes
Les Golden Globes sont terminés et le palmarès complet est désormais connu. Nous vous listons ci-dessous la liste complète des grands gagnants de la soirée :
- Meilleur film dramatique : Hamnet
- Meilleure actrice dans un film dramatique : Jessie Buckley (Hamnet)
- Meilleur acteur dans un film dramatique : Wagner Moura (L'agent secret)
- Meilleur film comique ou musical : Une bataille après l'autre
- Meilleure actrice dans un film comique ou musical : Rose Byrn (If I had legs I'd kick you)
- Meilleur acteur dans un film comique ou musical : Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Meilleur film d'animation : K-Pop Demon Hunters
- Meilleur film en langue étrangère : L'Agent Secret (Brésil)
- Meilleure actrice dans un second rôle (film) : Teyana Taylor (Une bataille après l'autre)
- Meilleur acteur dans un second rôle (film) : Stellan Skarsgard (Valeur sentimentale)
- Meilleure réalisation : Paul Thomas Anderson (Une bataille après l'autre)
- Meilleur scénario : Paul Thomas Anderson (Une bataille après l'autre)
- Meilleure bande-originale : Ludwig Göransson (Sinners)
- Meilleure chanson originale : "Golden" de K-Pop Demon Hunters
- Meilleure série dramatique : The Pitt
- Meilleure actrice dans une série dramatique : Rhea Seehorn (Pluribus)
- Meilleur acteur dans une série dramatique : Noah Wyle (The Pitt)
- Meilleure série comique ou musicale : The Studio
- Meilleure actrice dans une série comique ou musicale : Jean Smart (Hacks)
- Meilleur acteur dans une série comique ou musicale : Seth Rogen (The Studio)
- Meilleur acteur dans un second rôle dans une série : Owen Cooper (Adolescence)
- Meilleure actrice dans un second rôle dans une série : Erin Doherty (Adolescence)
- Meilleur série limitée, série d'anthologie ou téléfilm : Adolescence
- Meilleure actrice dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm : Michelle Williams (Dying for sex)
- Meilleur acteur dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm : Stephen Graham (Adolescence)
05:10 - Où voir les films nommés aux Golden Globes ?
A l'exception de quelques titres, comme Marty Supreme ou Hamnet qui ne sont pas encore sortis chez nous, les Français peuvent découvrir plusieurs films nommés aux Golden Globes au cinéma ou sur les plateformes de streaming en France. C'est le cas d'Une bataille après l'autre, Un simple accident ou L'agent secret encore diffusés dans quelques salles de cinéma, Sinners qui est à voir sur MyCanal, quand Frankenstein est disponible sur Netflix. De son côté, Valeur sentimentale est disponible en VOD.
04:06 - Qui vote aux Golden Globes ?
En 2021, les Golden Globes ont essuyé un scandale majeur : on a découvert que de nombreux votants étaient corrompus et plusieurs manquaient d'éthique dans leur sélection des nommés et des gagnants. C'est pourquoi l'organisation a été réformé et plus de 200 votants ont été ajoutés. Ce sont des journalistes cinéma issus de la presse étrangères qui votent aux Golden Globes. Ce changement vient expliquer pourquoi, depuis plusieurs années, les films plus confidentiels mais primés aux prestigieux festivals de Cannes ou de Venise font leur entrée dans les nominations et sont bien plus plébiscités, au détriment de gros succès plus populaires.
03:04 - La France bien représentée aux Golden Globes 2026
La France est bien représentée aux Golden Globes cette année : le pays est nommé dans la catégorie Meilleur film étranger puisqu'il est représenté par Un simple accident (une production principalement française même si le long-métrage est réalisé par l'iranien Jafar Panahi), qui est également nommé dans la catégorie Meilleur film dramatique. Arco est également cité dans la catégorie film d'animation, tout comme Amélie et la métaphysique des tubes, preuve de la vitalité du cinéma d'animation français.
02:00 - La cérémonie débute, comment la suivre en France ?
Il est 2 heures du matin, l'heure à laquelle les Golden Globes doivent débuter en France ! Si vous êtes encore debout et que vous souhaitez suivre la remise de prix en direct, c'est du côté de Canal+ qu'il faut se tourner. La chaîne cryptée est la seule, en France, à diffuser l'événement. La cérémonie doit durer environ 3h30 pour se terminer vers 5h30 du matin avec l'intégralité du palmarès dévoilé.
01:05 - C’est l’heure du tapis rouge !
La cérémonie des Golden Globes débute dans une heure. Avant cela, Canal+ diffuse en direct le tapis rouge. L'occasion de voir les stars du moment dans leurs tenues avant que la remise de prix ne prenne le relai. Pour suivre le tapis rouge des Golden Globes, il faut avoir un abonnement à la chaîne cryptée, la seule qui retransmet la soirée en France.
00:02 - Pourquoi les Golden Globes sont très suivis ?
Cela fait déjà quelques semaines que la saison des “awards” a débuté aux Etats-Unis. Plusieurs cérémonies de remise de prix (les Critics Choice Awards par exemple) ont déjà eu lieu. Mais les Golden Globes font partie des plus suivies. D’abord, parce qu’il s’agit de la première cérémonie de l’année 2026, qui ouvre officiellement le bal des remises de prix. Mais également parce que son palmarès est souvent considéré comme un indicateur des favoris de la saison. Si les votants des Golden Globes ne sont pas identiques à ceux des Oscars, on estime souvent qu’il permet de déterminer les tendances et surtout quels films pourraient l’emporter en mars prochain. Mais les Oscars sont une véritable campagne, qui se déroulent sur plusieurs mois : les favoris d’hier peuvent ne plus être ceux de demain.
11/01/26 - 22:07 - Y a-t-il déjà des favoris ?
Les Golden Globes ont la particularité à la fois de récompenser les films et les séries, mais aussi de scinder les programmes suivant leur genre (drames ou comédies, avec plus ou moins de pertinence). Parmi les favoris en nombre de citations, citons Une bataille après l'autre dans la catégorie meilleur film comique (9 nominations) et Valeur sentimentale pour les films dramatiques (8 nominations). L'Agent Secret, Sinners, Hamnet ou Frankenstein sont également des films qui peuvent s'imposer. La liste est plus diffuse du côté des séries : si l'on peut s'attendre à un triomphe de Adolescence dans la catégorie mini-série et de The Studio dans celle des comédies, c'est The White Lotus qui domine en séries dramatiques par nombre de nominations, mais parce que plusieurs de ses acteurs sont nommés parfois dans la même catégorie. Si l'on en croit les Emmy Awards, elle peut s'incliner face à The Pitt, à moins que Severance ou Pluribus ne s'imposent.
Les nominations aux Golden Globes 2026
Meilleur film dramatique :
- Frankenstein
- Hamnet
- Un simple accident
- L'agent secret
- Valeur sentimentale
- Sinners
Meilleure actrice dans un film dramatique :
- Jesse Buckley, Hamnet
- Jennifer Lawrence, Die my love
- Renate Reinsve, Valeurs sentimentale
- Julia Roberts, After the hunt
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry Baby
Meilleur acteur dans un film dramatique :
- Joel Edgerton, Train Dreams
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, L'agent secret
- Jeremy Allen White, Springsteen : Deliver me from nowher
Meilleur film comique ou musical :
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No other choice
- Nouvelle Vague
- Une bataille après l'autre
Meilleure actrice dans un film comique ou musical :
- Rose Byrne, If I had legs I'd kick you
- Cynthia Erivo, Wicked partie 2
- Kate Hudson, Song sung blue
- Chase Infinity, Une bataille après l'autre
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Meilleur acteur dans un film comique ou musical :
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, Une bataille après l'autre
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung-hun, No other choice
- Jesse Plemons, Bugonia
Meilleur film d'animation :
- Arco
- Elio
- K-Pop Demon Hunters
- Amélie et la métaphysique des tubes
- Zootopie 2
Meilleur film en langue étrangère :
- Un simple accident (France)
- No other Choice (Corée du Sud)
- L'agent secret (Brésil)
- Valeur sentimentale (Norvège)
- Sirât (Espagne)
- The Voice of Hind Rajab (Tunisie)
Meilleure actrice dans un second rôle (film) :
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Valeur sentimentale
- Ariana Grande, Wicked partie 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur sentimentale
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, Une bataille après l'autre
Meilleur acteur dans un second rôle (film) :
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Seann Penn, Une bataille après l'autre
- Paul Mescal, Hamnet
- Benicio del Toro, Une bataille après l'autre
- Stellan Skarsgaard, Valeur sentimentale
Meilleure réalisation :
- Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre
- Ryan Coogler, Sinners
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, Un simple accident
- Joachim Trier, Valeur sentimentale
- Chloe Zhao, Hamnet
Meilleur scénario (film) :
- Une bataille après l'autre
- Marty Supreme
- Sinners
- Un simple accident
- Valeur sentimentale
- Hamnet
Meilleure bande-originale (film) :
- Frankenstein
- Sinners
- Une bataille après l'autre
- Sirât
- Hamnet
- F1
Meilleure chanson originale (film) :
- "Dream as one", Avatar Fire and Ash
- "Golden", K-Pop Demon Hunters
- "I lie to you", Sinners
- "No place like home", Wicked partie 2
- "The girl in the bubble", Wicked, partie 2
- "Train Dreams", Train Dreams
Meilleure série dramatique :
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Meilleure actrice dans une série dramatique :
- Kathy Bates, Matlock
- Brit Lowers, Severance
- Helen Mirren, Mobland
- Bella Ramsay, The Last of Us
- Kerri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
Meilleur acteur dans une série dramatique :
- Sterling K. Brown, Paradise
- Diego Luna, Andor
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt
Meilleure série comique ou musicale :
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants this
- Only murders in the building
- The Studio
Meilleure actrice dans une série comique ou musicale :
- Kristen Bell, Nobody wants this
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Only murders in the building
- Natasha Lyonne, Poker Face
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
Meilleur acteur dans une série comique ou musicale :
- Adam Brody, Nobody wants this
- Steve Martin, Only murders in the building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the building
- Jeremy Allen White, The Bear
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série :
- Owen Cooper, Adolescence
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance
Adolescence
Meilleure actrice dans un second rôle dans une série
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescence
- Hannah Einbinder, Hacks
- Catherine O'hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Meilleur série limitée, série d'anthologie ou téléfilm :
- Adolescence
- All her fault
- The Beast in me
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Meilleure actrice dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm :
- Claire Danes, The Beast in me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long bright river
- Sarah Snook, All her fault
- Michelle Williams, Dying for sex
- Robin Wright, The Girlfriend
Meilleur acteur dans une série limitée, série d'anthologie ou un téléfilm :
- Jacob Elordi, The narrow road to the deep north
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monstres saison 3
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, The Beast in Me