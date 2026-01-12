Golden Globes 2026 : "Une bataille après l'autre", Timothée Chalamet... Le palmarès complet dévoilé

Les Golden Globes ont dévoilé leur palmarès dans la nuit du 11 au 12 novembre 2026. Voici la liste complète de tous les gagnants.

La première cérémonie importante de l'année a dévoilé son palmarès. La 83e cérémonie des Golden Globes s'est tenue dans la nuit du 11 au 12 janvier 2026, retransmise sur Canal++ en France. Et autant dire que le palmarès est assez dilué cette année : Une bataille après l'autre s'impose toutefois déjà comme l'un des grands gagnants du palmarès, avec quatre récompenses (Meilleur film comique ou musical, Meilleure actrice dans un second rôle pour Teyana Taylor, Meilleure réalisation et Meilleur scénario). Hamnet, film de Chloé Zhao sur l'intimité du couple formé par William Shakespeare et son épouse, s'impose toutefois comme un très sérieux concurrent : il est reparti avec la statuette convoitée du Meilleur film dramatique et de la meilleure actrice pour Jessie Buckley.

De son côté, Wagner Moura (L'agent Secret est reparti avec le prix du Meilleur acteur dans un film dramatique. Timothée Chalamet a été sacré pour sa performance dans Marty Supreme d'un Golden Globe du meilleur acteur dans un film comique. Rose Byrne (If I had legs I'd kick you) est reparti avec son équivalent féminin, et Stellan Skarsgaar (Valeur Sentimentale) a été sacré pour sa performance dans la catégorie second rôle masculin.

Les Golden Globes ont la particularité de récompenser également les séries télévisées. Dans la catégorie Meilleure mini-série, c'est Adolescence qui s'est largement imposé, avec quatre prix. The Pitt a remporté le prix de la Meilleure série dramatique et du meilleur acteur dans une série dramatique, tandis que Rhea Seehorn de Pluribus a été sacrée Meilleure actrice de drame. La catégorie comédie est venue couronnée The Studio, Seth Rogen dans la même série, mais aussi Jean Smart pour sa prestation dans Hacks.

Voir les images Les gagnants des Golden Globes en images

Les Golden Globes sont toujours une cérémonie très suivie par les observateurs : les prix, remis par plus de 300 journalistes de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, préfigurent souvent des favoris à venir pour la cérémonie des Oscars, le 15 mars 2026. La particularité des Golden Globes est toutefois de séparer les genres (drames et comédies/comédies musicales) et de récompenser également les séries télévisées, ce que ne fait pas l'Académie des Oscars (dont les votants sont des membres de l'industrie qui votent chacun dans leur branche de métier).