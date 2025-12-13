Décès de Peter Greene : de quoi est mort l'acteur vu dans Pulp Fiction et The Mask ?

L'acteur Peter Greene a été retrouvé mort à son domicile. C'est la musique allumée en continu depuis vingt-quatre heures qui a alerté son agent, qui a prévenu les autorités.

Le corps de Peter Greene a été retrouvé dans son appartement du Lower East Side à New York (États-Unis), vendredi 12 décembre. Âgé de 60 ans, l'acteur était connu pour ses rôles de méchant, notamment dans Pulp Fiction et The Mask. Selon son agent, Gregg Edwards, qui aurait alerté la police, c'est la musique ininterrompue pendant vingt-quatre heures qui l'a poussé à donner l'alerte.

Selon des informations du New York Post, la police a écarté la piste criminelle. On ne sait, en revanche, toujours pas quelles sont les causes du décès.

Une carrière de méchant

Son visage est connu du grand public comme celui de deux méchants qui ont marqué le cinéma : Dorian Tyrell dans The Mask et Zed dans Pulp Fiction. Sa carrière a réellement décollé en 1993, grâce à son rôle dans "Clean, Shaven", lui permettant d'obtenir la confiance de Tarantino et Russell l'année d'après.

Mais après cette année bénie, la carrière de Peter Greene a fonctionné au ralenti, avec des rôles mineurs dans des productions moins prestigieuses.