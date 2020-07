Impacté par la pandémie du Covid-19, Avatar 2 a vu sa date de sortie repoussée d'un an, en 2022. Les autres films de la franchise ont également été reportés.

[Mis à jour le 24 juillet 2020 à 11h24] Avatar est-elle une franchise maudite ? Cela fait plus d'une dizaine d'années que James Cameron travaille sur les prochains blockbusters mettant en scène les Na'vi. Et alors qu'Avatar 2 devait sortir en 2021, la pandémie liée au coronavirus a forcé les studios Disney à reporter la sortie de son long-métrage... mais également celles de toutes les suites de la saga. Chaque film est décalé d'un an. Le second volet sortira le 12 décembre 2022 aux Etats-Unis, au lieu du 17 décembre 2023. Avatar 3 sortira deux ans plus tard, le 20 décembre 2024, tandis qu'Avatar 4 est prévu pour le 18 décembre 2026. Enfin, le cinquième épisode de la franchise est décalé au 22 décembre 2028.

James Cameron s'est exprimé sur le report des films Avatar dans une lettre partagée sur son compte Twitter. Et c'est le tournage d'Avatar 2 qui est retardé en raison du coronavirus : "Comme beaucoup d'entre vous le savent, en raison du Covid-19, nous avons été forcé de reporter grandement et de manière inattendue le tournage en live action que nous sommes actuellement en train de finaliser en Nouvelle-Zélande. Ce que vous ne savez certainement pas pour beaucoup d'entre vous, c'est que la pandémie nous empêche de reprendre la plupart de nos productions virtuelles sur les plateaux de Los Angeles. Ce travail est tout aussi important que le tournage en live action." Ces retards successifs forcent le cinéaste et son équipe à chambouler le calendrier de sortie des films Avatars. "Il n'y a personne qui soit plus déçu par ces reports que moi", a assuré le cinéaste, avant de remercier les fans. Il faudra donc être très patient avant d'espérer retourner sur Pandora.

Plus de dix ans après la sortie du film événement Avatar, James Cameron oeuvre toujours sur sa suite. Il est pour l'instant difficile d'avoir des informations précises sur le long-métrage qui était devenu le détenteur du record de recettes au box-office (avant d'être battu d'une courte tête par Avengers 4 l'année dernière). On sait cependant qu'Avatar 2 doit sortir aux Etats-Unis le 16 décembre 2022. James Cameron et la Fox entretiennent cependant le fantasme avec la publication de quatre superbes concept-arts sur le compte Twitter officiel de la saga de films. On y voit des environnements marins sur la planète Pandora ainsi que des Na'vi, ce peuple que Jake Sully rencontrait au cours du premier film.

In the #Avatar sequels, you wont just return to Pandora youll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at whats to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ — Avatar (@officialavatar) 7 janvier 2020

Dans une interview publiée par Variety, Jon Landau, producteur, et James Cameron ont évoqué le futur de la saga avec Avatar 2 notamment. La suite devrait se dérouler sous les eaux de Pandora. Cameron explique que les scripts des quatre suites d'Avatar sont déjà écrits mais aussi que les scènes en performance capture d'Avatar 2, 3 et de la première partie du 4 sont d'ores et déjà dans la boîte. Il précise également que les prises de vue réelle sont quasi terminées elles aussi et qu'il a encore quelques mois à tourner en Nouvelle Zélande au printemps 2020. Le réalisateur s'est également justifié sur le temps qu'il lui a fallu pour sortir la suite d'Avatar. "Les gens ne comprennent pas à quel point ce processus est complexe et immense. C'est comme si on faisait deux énormes films d'animation et demi. En général, un gros film d'animation prend environ quatre ans à être fait. Donc si on fait le calcul, on est tout à fait dans les temps pour décembre 2021."

Quelle date de sortie pour Avatar 2 ?

C'est le 16 décembre 2022 que sortira la suite d'Avatar aux Etats-Unis. James Cameron et 20th Century Fox, qui appartient désormais à Disney, espèrent réitérer le succès phénoménal du premier opus. En France, on peut s'attendre à ce que le long-métrage sorte deux jours avant soit le 14 décembre 2022.

Avatar 2 - Sortie Cinéma le 16 décembre 2022 aux Etats-Unis