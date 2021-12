LA LA LAND FILM. Ryan Gosling et Emma Stone tombent amoureux dans la comédie musicale La La Land. Mais est-ce vraiment les deux acteurs qui chantent dans le film oscarisé de Damien Chazelle ?

[Mis à jour le 13 décembre 2021 à 20h45] Genre parfois sous-estimé dans la production actuelle alors qu'il dominait en maître aux débuts d'Hollywood, la comédie musicale a pris un coup de jeune avec la sortie de La La Land en 2017. En faisant de nombreux clins d'œils aux classiques du genre (Les parapluies de Cherbourg, Chantons sous la pluie, Beau fixe sur New York...), Damien Chazelle l'a réinventé pour le remettre au goût du jour. Naturellement, les deux interprètes principaux du film, Ryan Gosling et Emma Stone, ont dû donner de leur personne. C'est bien la voix des deux acteurs que l'on entend dans La La Land.

Pour se préparer au film, Emma Stone et Ryan Gosling ont suivi de nombreux cours de chant et de danse. La plupart des chansons de La La Land sont préalablement enregistrées en studio, à l'exception de trois scènes : Someone in the Crowd (le solo d'Emma Stone), le duo City of Stars et la chanson Audition. Ryan Gosling ne savait d'ailleurs pas jouer du piano lorsqu'il a été choisi pour le rôle, et a dû s'entraîner pendant trois mois avant le début du tournage. Alors qu'une doublure main est dans un premier temps envisagé, Ryan Gosling a tellement travaillé que c'est lui aussi qui joue toutes les scènes où on le voit au piano. Pour être à l'aise sur les scènes dansées, les deux comédiens ont répété les chorégraphies pendant trois à quatre mois. Un long et difficile travail qui s'est avéré payant à l'écran, puisque La La Land a remporté six Oscars : Meilleur réalisateur, Meilleure actrice (Emma Stone), meilleure photographie, meilleure musique originale, meilleure chanson originale et meilleurs décors.

Synopsis - A Los Angeles, Mia, aspirante actrice, est fatiguée d'enchaîner les auditions, sans succès. Sébastian, un pianiste de jazz, est viré du club miteux où il joue car son jeu n'est pas assez acessible pour les touristes de passage. Les deux jeunes gens se rencontrent dans un embouteillage, partent sur de mauvaises bases avant de découvrir leurs nombreux points communs. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Sebastian veut monter son propre club pour y jouer enfin la musique qu'il aime et encourage Mia dans ses projets. Il est engagé dans un groupe dont le style est aux antipode du sien, s'absente trop souvent et s'éloigne de son rêve. Ce qui inquiète Mia...