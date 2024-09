A 94 ans, Clint Eastwood présente dans quelques semaines son prochain film, "Juré n°2". La date de sortie française vient d'être dévoilée.

A 94 ans, Clint Eastwood est-il proche de la retraite ? Le géant d'Hollywood compte avant cela présenter son dernier film en tant que réalisateur, Juré n°2. Ce long-métrage suit l'histoire d'un père de famille ordinaire choisit comme juré dans un procès pour meurtre très médiatisé. Alors qu'il est confronté à un dilemme moral, il va devoir choisir s'il se sert de son influence au sein du jury pour faire condamner ou libérer l'accusé.

Au casting, Juré n°2 réunit des stars américaines, comme Nicholas Hoult (The Great, Mad Max Fury Road) dans le rôle principal, accompagné de Toni Collette (Hérédité, A couteaux tirés), J.K. Simmons (Whiplash, Oz, Spider-Man), Chris Messina (The Mindy Project), Gabriel Basso (The Night Agent), Zoey Deutch (Petits coups montés, Retour à Zombieland), Cedric Yarbrough (Reno 911), Leslie Bibb (Palm Royale) et Kiefer Sutherland (24 heures chrono). Warner Bros vient d'annoncer la date de sortie de ce drame en France : c'est le 30 octobre prochain que le film sortira dans nos salles obscures tricolores.

Synopsis - Justin Kemp, père de famille ordinaire, se retrouve juré dans un procès pour meurtre ultra-médiatisé. Confronté à un déchirant dilemme moral, il se rend compte qu'il a le pouvoir d'influencer le verdict du jury, qui pourrait décider de condamner ou de libérer l'accusé.