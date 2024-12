Adaptation du roman de Nicolas Mathieu, "Leurs enfants après eux" fait le portraits d'adolescents des zones périurbaines de l'Est de la France dans les années 1990. Il est sorti le 4 décembre 2024.

Parmi les sorties cinéma de la semaine, on retrouve Leurs enfants après eux. Cette adaptation du roman acclamé par la critique littéraire de Nicolas Mathieu (qui a remporté le prix Goncourt en 2018) est réalisée par Ludovic et Zoran Boukherma. Elle débute au cœur de l'été 1992, dans la zone périurbaine de l'Est de la France en pleine désindustrialisation. Un adolescent de 14 ans, Anthony, s'ennuie jusqu'à ce qu'il rencontre Stéphanie. C'est un véritable coup de foudre pour les deux adolescents qui va faire basculer leur vie à jamais sur quatre étés.

Après L'amour ouf, voici une nouvelle fresque sentimentale et romantique, condamnée par la violence et le romantisme social, qui sort dans les salles de cinéma. Le roman avait obtenu l'adhésion de la critique littéraire à sa publication en 2018. Ce n'est donc pas étonnant de constater que l'adaptation cinématographique ait également fait des heureux du côté de la presse. Leurs enfants après eux est "une adaptation à la hauteur du chef-d'oeuvre littéraire" pour Le Parisien, qui salue cette 'fresque sur plusieurs époque", à la fois "déchirante histoire familiale" et "histoire d'amour passionnée". L'Echo, lui, estime "l'adaptation fidèle" au roman.

La critique s'accorde à saluer la prestation de Paul Kircher, "formidable" pour Télérama, quelques mois après avoir été nommé au César du meilleur espoir masculin pour Le règne animal. Il a également obtenu le prix du meilleur espoir à la Mostra de Venise pour son interprétation de Leurs enfants après eux. De son côté, L'Est Républicain juge que Gilles Lellouche "crève l'écran dans ce rôle sombre". Plus mesurés, Les Echos estiment que "le résultat pourra frustrer les lecteurs les plus attachés aux subtilités du roman, mais le projet l'emporte par sa générosité et l'énergie de la jeunesse". Une adaptation à découvrir en salles ce mercredi 4 décembre.

Synopsis - Août 92. Une vallée perdue dans l'Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus. Anthony, 14 ans, s'ennuie ferme. Un après-midi de canicule au bord du lac, il rencontre Stéphanie. Le coup de foudre est tel que le soir même, il emprunte secrètement la moto de son père pour se rendre à une soirée où il espère la retrouver. Lorsque le lendemain matin, il s'aperçoit que la moto a disparu, sa vie bascule...