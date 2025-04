Wes Anderson présente un nouveau film en 2025, toujours servi par un casting d'exception. Les premières images ont été mises en ligne.

Alors qu'une exposition lui est actuellement consacrée à la Cinémathèque Française de Paris, Wes Anderson présente son nouveau film dans les prochaines semaines. Le cinéaste qui a déjà signé The Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr Fox ou Moonrise Kingdom réunit une nouvelle fois un casting d'exception dans la comédie The Phoenician Scheme. Celle-ci raconte l'histoire atypique d'un magnat, Anatole "Zsa Zsa" Korda, de sa fille nonne et du reste de sa très riche famille.

Si l'identité visuelle des films de Wes Anderson se reconnaissent entre mille, le réalisateur américain a également la particularité de réunir autour de lui des acteurs bien identifiés du public. The Phoenician Scheme ne fait pas exception comme le montre la bande-annonce ci-dessous. Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend, Hope Davis sont tous à l'affiche du film.

The Phoenician Scheme sortira au cinéma le 28 mai 2025. Il est également attendu en compétition au prochain Festival de Cannes avant même que la sélection officielle ne soit encore dévoilée. Ce sera chose faite ce jeudi 11 avril, et on sera très surpris si le film du cinéaste, habitué de l'événement, ne figure pas dans la liste.

Synopsis - Ce long-métrage de Wes Anderson raconte l'histoire de la famille Korda, dont le magnat et patriarche "Zsa Zsa" est l'homme le plus riche d'Europe.