POCO M8 5G : deux nouveaux smartphones lancés pour le gaming à bas prix

A la recherche d'un nouvel smartphone de milieu de gamme sans vouloir craquer sur du Samsung ou Xiaomi ? La filiale de ce dernier vient d'annoncer son nouveau smartphone : le POCO M8 5G qui s'accompagne également d'un grand frère, le POCO M8 Pro 5G.

Un POCO M8 Pro 5G taillé pour le jeu

Sur le papier, les deux smartphones affichent des caractéristiques très intéressantes au vu de leur prix. Le POCO M8 Pro 5G est le modèle le plus abouti puisqu'il embarque un processeur Snapdragon 7s Gen 4 avec un système de refroidissement intégré pour gérer la température du téléphone. Pratique lors de grosses sessions de jeux vidéo.

Du côté de l'affichage, le POCO M8 Pro 5G dispose d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une luminosité maximale annoncée de 3200 nits.

La configuration photo n'est pas en reste avec une caméra principale de 50 Mpx épaulée par un ultra grand angle de 8 Mpx. Enfin, les amateurs de réseaux sociaux pourront profiter d'une caméra selfie de 32 Mpx pour des photos portrait.

Côté autonomie, le POCO M8 Pro 5G peut compter sur une batterie de 6500 mAh qui devrait permettre au téléphone de durer plusieurs jours dans un usage quotidien et plusieurs heures pour du gaming. Le smartphone supporte également la charge rapide 100 W ainsi que la charge sans fil jusqu'à 22,5 W.

Le POCO M8 Pro 5G est disponible dès aujourd'hui à partir de 353 euros dans sa version 8+256 Go. Une version 12+512 Go est également proposée à 403 euros. Des promotions sont cependant disponibles pendant le lancement du smartphone sur le site officiel de Xiaomi.

Le POCO M8 5G garantit du divertissement à petit prix

De son côté, le POCO M8 5G s'impose comme un choix moins onéreux, mais avec des caractéristiques plus contenues pour du divertissement. Le smartphone dispose notamment d'un processeur Snapdragon 6 Gen 3 avec 8 Go de mémoire vive pour les applications du quotidien et le jeu.

L'écran du POCO M8 5G dispose également d'une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz pour des animations fluides. La luminosité maximale est également de 3200 nits annoncés.

La configuration photo est un peu moins bonne que pour la version Pro puisque le POCO M8 5G est pourvu d'un capteur principal de 50 Mpx épaulé par un second capteur de 2 Mpx et une caméra selfie de 20 Mpx.

L'autonomie est également moins musclée avec une batterie de 5520 mAh et une charge rapide compatible jusqu'à 45 W. Aucune charge sans fil n'est annoncée.

Le POCO M8 5G est disponible dès aujourd'hui à partir de 273 euros dans sa version 8+256 Go. La version 8+512 Go est, quant à elle, proposée à partir de 303 euros. Des offres de lancement sont également proposées.