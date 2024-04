Voici combien vous pouvez économiser en éteignant votre box internet tous les soirs

Est-il vraiment utile de débrancher sa box internet la nuit ou lorsque l'on part en vacances et quelles sont les économies réalisées à l'année ?

C'est une vieille tradition qui a la vie dure : les appareils électroniques continuent de consommer même lorsqu'ils sont en veille. Il est ainsi souvent recommandé de débrancher complètement des appareils comme la télévision, le four ou les grille-pains afin de ne pas consommer inutilement d'électricité. Nos appareils deviennent cependant de plus en plus d'intelligents, au point que certains peuvent désormais se couper automatiquement en fonction de vos habitudes. C'est notamment le cas d'une majorité de téléphones récents qui sont capables de couper leur recharge la nuit et de la réactiver juste avant votre réveil pour économiser de l'énergie.

Dans ce contexte, une question taraude bon nombre de clients des fournisseurs d'accès à Internet : est-il réellement intéressant de débrancher sa box internet lorsque l'on ne la sollicite pas ? Tout d'abord, il convient de noter qu'éteindre une box internet va priver l'ensemble de vos appareils d'une connexion. Adieu donc les lumières connectées et autres appareils de domotique. Si votre domicile est lourdement équipé en alarmes, détecteurs de présence, serrures et ampoules électriques, alors mieux vaut éviter de débrancher votre box, sous peine de devoir tout relancer par la suite voire de devoir réinstaller certains appareils.

Par ailleurs, l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) a récemment publié une étude sur l'impact de la consommation électrique des box internet lorsque ces dernières sont allumées ou non. Ses observations sont claires : 95% de la consommation d'une box internet est invariable, et ce, que cette dernière soit sollicitée ou non. Ainsi, couper le Wi-Fi sur sa box internet permettrait de réaliser une économie dérisoire, de moins de 3 euros à l'année. En éteignant complètement votre box la nuit (en la débranchant par exemple), vous économiserez un peu plus, de l'ordre d'une petite dizaine d'euros à l'année en moyenne.

Ajoutez à cela le fait que débrancher et rebrancher fréquemment une box a un impact non négligeable sur sa durée de vie et vous comprendrez qu'il vaut mieux ne pas toucher à votre box. En effet, lorsque vous rebrancherez cette dernière, l'ensemble de ses fonctions va alors se réactiver et vos appareils vont s'empresser de s'y reconnecter, sollicitant fortement votre box.

L'autre avantage à ne pas débrancher votre box internet tient dans le SAV de votre opérateur. En cas de panne, ce dernier sera plus à même de vous assister si votre box était toujours branchée et active avant la panne en question.