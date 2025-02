Voici les métiers qui risquent d'être remplacés par l'IA d'ici quelques années, peu sont épargnés

Alors que l'IA prend de plus en plus de place au coeur des entreprises, on commence à avoir une vision précise des métiers qui ont le plus de chances d'être remplacés par des robots dans le futur.

L'arrivée massive de l'IA dans notre société suscite autant d'engouement que de craintes pour le grand public. Le développement d'outils comme ChatGPT ou Gemini a clairement changé la façon dont nous effectuons certaines recherches ou dont nous réalisons certains travaux... Au point de voir déjà quelques métiers se faire remplacer dans certains secteurs.

En ces temps d'incertitudes, plusieurs médias se sont penchés sur les métiers les plus susceptibles d'être remplacés par l'IA dans les années à venir. Ainsi, des sites comme Forbes et LaNacion ont demandé à plusieurs intelligences artificielles comme ChatGPT ou Copilot leur avis sur la question. Les réponses proviennent d'études plus poussées encore sur les métiers les plus à même d'être remplacés par des robots à l'avenir, car reposant sur des tâches répétitives et simples à assimiler.

Parmi les métiers les plus cités, on retrouve ceux liés à la relation client. Les employés des services après-vente et télé-conseillers seraient parmi les plus exposés. Souvent cantonnés à des tâches très répétitives, ces deux métiers pourraient facilement être remplacés par un logiciel piloté par intelligence artificielle.

Les caissiers et caissières sont également dans le viseur de l'intelligence artificielle. Une IA pourrait très facilement analyser les produits à scanner et les opérations financières à effectuer, et ce, avec moins de marge d'erreur qu'un humain.

Tous les métiers de traduction et de correction sont potentiellement inquiétés par l'IA. La traduction est même un des premiers usages de celle-ci par le grand public, avec le résumé d'articles, selon une étude du Parlement européen.

Les métiers d'analyses basiques sont aussi concernés. Pour cause : il existe déjà plusieurs intelligences artificielles capables de fournir des analyses très poussées en seulement quelques secondes.

Autre métier cité notamment par Forbes : la photographie. Ici, nous ne parlons pas de photos artistiques haut de gamme, mais de photos produites à la chaine, notamment pour des banques d'images ou des shootings de produits. Plutôt que de prendre un photographe qui va enchainer les clichés peu inspirés, de plus en plus d'entreprises choisiront de les générer et les éditer par IA dans le futur. Ce risque concerne aussi les graphistes débutants, sans plus value artistique conséquente.

Une catégorie de métiers qui vient peu souvent à l'esprit, mais qui est aussi menacée à plus long terme : celle des conducteurs, notamment les taxis, qui pourraient se voir remplacés par des véhicules autonomes d'ici quelques années, selon l'IA Copilot.

Il faut cependant garder en tête que ces supputations ne reposent que sur des projections de l'intelligence artificielle elle-même, telle que nous la connaissons aujourd'hui et l'imaginons dans le futur. Certaines autorités comme l'Union Européenne pourraient encadrer ou limiter tant bien que mal le développement de telles technologies ou leur intégration au sein de certaines entreprises, pour préserver le marché de l'emploi. Toujours est-il que l'IA est bien là et que bon nombre de travailleurs vont devoir s'y habituer.