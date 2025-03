Faut-il accepter les cookies sur Internet ? Ce qu'il faut absolument savoir avant de cliquer sur "Tout accepter"

Internet et les cookies, c'est une véritable histoire d'amour. Si de nombreux internautes acceptent ces derniers avec désinvolture, la plupart d'entre nous ignore quelles sont leurs conséquences sur nos données personnelles.

Mystérieux mais omniprésents, les cookies accompagnent fidèlement notre navigation sur le Web. Si chaque site sur lequel nous cliquons nous donne le choix entre les accepter et les refuser, il nous arrive de ne pas savoir à quoi tient ce dilemme. Que se passe-t-il vraiment lorsque nous cliquons sur le bouton "Accepter" ? Compromettons nous nos données en n'appuyant pas sur "Refuser" ?

Depuis 2018, les sites Internet sont obligés de soumettre aux visiteurs ce choix cornélien sur les cookies. Il n'est pas rare, en arrivant sur l'accueil d'une page Web, de tomber sur une fenêtre, mettant en avant le message suivant : "Nous utilisons des cookies pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de nos sites internet, et pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible".

Des mots on ne peut plus vagues (et avenants) qui cachent le fonctionnement de ces mystérieux cookies. Voici quels risques vous prenez en cliquant sur "Accepter".

Il semble tout d'abord important de savoir ce que sont les cookies. Loin du gâteau aux pépites de chocolat, les cookies du net sont des témoins de navigation : des fichiers renfermant quelques éléments de données personnelles, à savoir votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe. En acceptant les cookies sur un site Internet, celui-ci retient ces données, ce qui lui permet de vous reconnaître lorsque vous retournez le consulter à l'avenir.

À première vue, les cookies semblent surtout voués à être pratiques, puisqu'ils permettent aux sites de se souvenir de vous, de vos identifiants et de vous proposer des contenus adaptés à votre profil. Vous vous épargnez ainsi une reconfiguration systématique lorsque vous retournez sur le même site, que ce soit en termes de langue, de paramètres, de thème...

Pourtant, les cookies cachent également une facette plus sombre qui peut déplaire aux internautes. De fait, une fois vos données recueillies, les sites Internet peuvent se permettre de les vendre à des marques, pour que celles-ci vous ciblent au travers de publicités lorsque vous naviguerez sur le Web. Les cookies scrutent vos moindres faits et gestes sur Internet, comptant le nombre de pages visitées, le temps passé sur chacune... Grâce à cette surveillance constante, les annonceurs sont plus à même de personnaliser les publicités.

Il est certain qu'accepter les cookies sur tous les sites Internet que vous explorez est une mauvaise idée. Il est conseillé de les autoriser sur des sites essentiels et sécurisés, ceux que vous parcourez quotidiennement et que vous appréciez. Ce peut être une page météo, un journal (comme Linternaute, par exemple), ou vos réseaux sociaux. Nous vous déconseillons fortement d'accepter les cookies sur les pages douteuses ou que vous estimez non sécurisées.