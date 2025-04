Apple et Meta reçoivent 700 millions d'euros d'amende : l'Europe attaque les géants américains

La Commission européenne a annoncé ce mercredi 23 avril 2025 des sanctions financières inédites contre Apple et Meta. Les géants de la tech américains écopent au total une amende de 800 millions d'euros.

Ce mercredi 23 avril 2025 marque un tournant dans la politique européenne à l'égard des géants américains de la tech. La Commission européenne a annoncé dans la journée infliger de lourdes amendes envers deux grandes entreprises des GAFAM : 570 millions d'euros pour Apple, et 200 millions d'euros pour Meta. Des sanctions qui interviennent un an après l'ouverture des deux procédures judiciaires.

"Les décisions prises aujourd'hui envoient un message fort et clair," se félicite Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne. "Apple et Meta n'ont pas respecté la législation sur les marchés numériques en mettant en œuvre des mesures qui renforcent la dépendance des entreprises utilisatrices et des consommateurs à l'égard de leurs plateformes. En conséquence, nous avons pris des mesures d'application fermes mais équilibrées à l'encontre des deux entreprises".

Un non-respect des lois sur le numérique

La Commission européenne a expliqué, au cours de son communiqué de presse, que ses "deux décisions sont le fruit d'un dialogue approfondi avec les entreprises concernées". Meta et Apple ont écopé de 700 millions d'euros d'amende pour ne pas avoir respecté le règlement Digital Markets Act (DMA), qui a pour objectif de garantir des marchés numériques équitables en luttant notamment contre les pratiques anticoncurrentielles.

Apple, qui a reçu la plus lourde peine, est accusé d'étouffer la concurrence au sein de sa boutique App Store, empêchant ses utilisateurs de se tourner vers d'autres développeurs d'applications. Les consommateurs "ne peuvent pas bénéficier pleinement des avantages des canaux de distribution alternatifs", mentionne la Commission européenne sur son communiqué.

Meta est quant à lui pointé du doigt pour avoir empêché ses utilisateurs de s'opposer au partage de leurs données personnelles. "Les utilisateurs de Facebook et Instagram dans l'UE avaient le choix entre consentir à la combinaison de données à caractère personnel pour la publicité personnalisée ou payer un abonnement mensuel pour un service sans publicité".

Des réactions qui ne se sont pas fait attendre

Aussitôt les sanctions prononcées, les deux entreprises américaines ont haussé le ton pour contester les peines encourues. Apple n'a pas manqué de fustiger la décision européenne, qui le "cible injustement". La marque à la pomme croquée prévoit sans surprise de faire appel.

Meta a dénoncé les sanctions de la Commission européenne avec davantage de rancœur. Joel Kaplan, directeur des affaires internationales de la firme, a publié sur X sa réponse : "La Commission européenne cherche à handicaper les entreprises américaines prospères tout en permettant aux entreprises chinoises et européennes d'opérer selon des normes différentes [...]. Et en restreignant injustement la publicité personnalisée, la Commission européenne nuit également aux entreprises et aux économies européennes".

Ces tensions entre l'Union européenne et les GAFAM ne sont pas nouvelles et s'inscrivent dans un contexte géopolitique tendu. Les relations outre-atlantiques sont, en particulier depuis les nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump, de plus en plus crispées.