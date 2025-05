Ces 6 objets réduisent la qualité de votre connexion Wi-Fi, il faut les éloigner tout de suite de votre box

La qualité de votre Wi-Fi dépend non seulement de votre type de box internet, mais également de son emplacement. Or certains objets peuvent gravement nuire à son bon fonctionnement.

Qui ne s'est jamais plaint de la qualité de sa connexion Wi-Fi ? Il n'est pas rare que l'on soit en plein visionnage d'une série ou en pleine session de jeux vidéo lorsque le réseau se met soudainement à ralentir ou se couper. Difficile de ne pas ressentir de frustration ! Les raisons peuvent cependant être multiples : intervention sur votre ligne, trop d'appareils connectés, problèmes dans votre immeuble, débit trop faible...

Mais parmi ces raisons susceptibles d'altérer la qualité de votre connexion Wi-Fi, beaucoup d'utilisateurs omettent de penser à la position même de leur box internet. Un tel dispositif a besoin d'émettre des ondes aux appareils qui s'y connectent pour distribuer avec efficacité ses services. Et on le sait peu, mais il existe cependant des objets susceptibles d'altérer fortement la qualité de ces ondes, et de ce fait, de baisser drastiquement les performances de votre connexion Wi-Fi si vous n'y faites pas attention.

Selon l'expert Sam Jenkinson du site Express, l'un des appareils les plus communément placés à côté d'une box internet et susceptible d'affecter la qualité de sa connexion est la télévision. Les raisons peuvent être multiples : si la télévision est d'un certain gabarit, son épaisseur peut atténuer les ondes propagées par votre box internet. Si votre modèle de TV est assez ancien, il est également possible que ce dernier déclenche des interférences pouvant impacter la connexion de votre box. Préférez donc placer votre boitier internet un peu éloigné de la télévision ou dans le meuble TV.

Autres exemples d'objets à éviter de placer près de votre box internet : les miroirs et grands aquariums. Nous avions déjà évoqué le sujet dans de précédents articles, mais ces objets peuvent absorber et renvoyer le signal émis par votre box. La qualité de votre connexion va alors s'en retrouver fortement perturbée.

Trois autres objets peuvent également perturber la qualité de votre connexion Wi-Fi si votre box est placée à côté d'eux. Il s'agit des réfrigérateurs (surtout connectés), des systèmes de surveillance pour bébé et des téléphones fixes sans câble. Ces trois objets émettent souvent des ondes pouvant affecter les signaux émis par votre box internet. Tâchez donc de les tenir à une bonne distance de cette dernière.

Attention toutefois si vous placez votre box dans un endroit fermé comme le meuble TV. Les signaux émis par les routeurs internet n'apprécient pas particulièrement les murs et surfaces épaisses ou en métal, qui sont susceptibles d'absorber leur signal. Pour vous représenter plus facilement l'endroit idéal pour placer votre box, l'expert explique qu'il faut visualiser leurs ondes comme la lumière d'une lampe. Plus vous placerez votre routeur dans un endroit dégagé et plus ce dernier émettra sa lumière (ou plutôt ses ondes) facilement à travers votre domicile.