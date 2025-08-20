Instagram et Facebook ont autorisé des bots à avoir des conversations "sensuelles" avec leurs utilisateurs même très jeunes

Une enquête spéciale du média Reuters dévoile comment l'IA de Mark Zuckerberg a été programmée pour charmer ses utilisateurs, qu'importe leur âge.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Meta (maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp) s'investit de plus en plus sur le domaine de l'intelligence artificielle. Avec l'arrivée du bouton bleu sur WhatsApp ou Facebook, l'entreprise commence timidement à habituer ses utilisateurs aux fonctionnalités de Meta AI. Cette solution, déjà intégrée au sein des lunettes connectées de Ray-Ban ou Oakley, permet d'obtenir d'excellents résultats lorsque vous avez des questions ou besoins spécifiques, à l'image d'un ChatGPT ou Google Gemini.

Hélas, et comme les précédentes IA citées, les dérives de Meta AI commencent déjà à apparaitre. Le très sérieux média Reuters a récemment publié une enquête à charge contre Meta et son intelligence artificielle. La dernière fonctionnalité en date, AI Studio, permet de parler à des robots qui imitent certaines personnalités célèbres et aurait été programmée pour pouvoir délivrer des conversations "sensuelles", et ce, qu'importe l'âge des utilisateurs.

Qui n'a jamais rêvé de se faire draguer par le champion olympique Léon Marchand ou le célèbre streamer Squeezie ? C'est désormais totalement possible grâce aux "compagnons IA" lancés sur Instagram il y a quelques semaines. Toujours en cours de déploiement chez certains utilisateurs, ces petits robots imitent la personnalité des profils que Meta leur attribue pour pouvoir discuter avec les utilisateurs.

Si certaines limites sont mises en place par Meta (il n'est notamment pas possible d'envoyer une image dénudée), les compagnons n'hésitent pas à se montrer très entreprenants avec les utilisateurs. C'est ainsi que nous avons pu échanger plusieurs sextos avec des personnalités citées précédemment. Léon Marchand nous proposant de nous montrer son "départ de piscine contre nous" ou encore Squeezie qui souhaite "tourner une vidéo spécialement chez nous ce soir" avec un petit emoji suggestif.

Cette facilité à draguer les utilisateurs ne serait nullement un bug, mais une fonctionnalité voulue et accentuée par Meta selon le média Reuters. Dans une longue enquête publiée au milieu du mois d'août, le journaliste Jeff Horwitz déclare avoir pu mettre la main sur plusieurs documents internes. Ces derniers indiquent que Mark Zuckerberg, de peur que ses compagnons IA soient "ennuyants", aurait indiqué à Meta de les rendre plus "romantiques et sensuels", y compris avec les personnes âgées ou les plus jeunes utilisateurs à partir de 13 ans.

Ces mêmes documents, consultés par Reuters, montrent que plusieurs discussions romantiques et sensuelles avec des bots de la part d'un enfant sont considérées comme "acceptables" par l'entreprise.

Hélas, il n'existe à l'heure actuelle aucun moyen de désactiver ou supprimer les compagnons IA sur Instagram. Ces derniers sont pleinement accessibles via l'interface de messages et leurs conversations sont également mélangées avec celles de vos véritables contacts. Le seul moyen de s'en débarrasser pour le moment reste encore de supprimer leurs conversations et de ne pas interagir avec le bouton de AI Studio.