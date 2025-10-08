Que risque-t-on vraiment quand on clique sur "Accepter tous les cookies" ? Même les mots de passe sont menacés

"Accepter tous les cookies" est un réflexe qui peut vous coûter cher si vous ne faites pas attention.

Si vous avez l'habitude de naviguer sur internet, vous êtes forcément tombé sur une petite fenêtre vous sommant d'accepter les cookies d'un site avant d'y accéder. Tous ont désormais l'obligation de demander l'autorisation des internautes avant de les faire déguster, réglementation européenne oblige. Mais savez-vous vraiment ce qui se passe sur votre machine lorsque vous cliquez sur "Accepter tous les cookies", le moyen le plus simple et rapide d'accéder à la page souhaitée ?

Concrètement, les cookies n'ont pas grand chose à voir avec les célèbres biscuits américains. Il s'agit de minuscules fichiers qui gardent en mémoire plusieurs de vos informations de navigation pour faciliter celle-ci sur des sites Web. Les cookies sont "déposés" lorsque vous vous connectez à un compte (comme sur Linternaute), consultez des pages, des produits en ligne, ou quand vous cliquez sur des liens.

Ces cookies sont stockés de façon anonyme afin de garder en mémoire vos identifiants, votre historique de navigation et votre localisation approximative (via votre adresse IP). Ils vous éviteront de vous reconnecter à chaque passage sur un site où vous avez vos habitudes, mais ils sont aussi utilisés comme des traces permettant de distribuer de la publicité ciblée.

Après avoir accepté les cookies pour consulter des pages sur le bricolage par exemple, il y de fortes chances pour que des publicités (un peu intrusives parfois) pour des perceuses et autres marteaux vous soient proposés par la suite. En acceptant tous les cookies, vous autorisez souvent le site à partager vos données avec des entreprises tierces, comme des réseaux publicitaires ou des plateformes d'analyse. De quoi avoir la désagréable impression d'être espionné.

Logiquement, vous ne risquez pas grand chose d'autre, mais il y a tout de même quelques abus. Les cookies peuvent révéler des informations sensibles, telles que vos centres d'intérêt, vos recherches médicales, vos habitudes de consommation, vos interactions sociales en ligne... Bien que les cookies ne contiennent pas directement vos données personnelles (nom, adresse, etc.), ils peuvent aussi être croisés avec d'autres bases de données pour vous identifier indirectement.

Pire encore : les cookies peuvent être interceptés et utilisés par des pirates informatiques malintentionnés pour accéder à vos comptes. Il existe même des faux cookies. Certains sites non sécurisés et peu scrupuleux peuvent insérer du code malveillant dans leur code source afin de subtiliser les cookies de votre appareil.

Pour se protéger, votre meilleure arme reste la prudence. Le site que vous consultez est-il fiable ? L'avez-vous déjà consulté par le passé ? Apparait-il en haut de Google (qui chasse les abus à défaut d'avoir pu chasser les cookies) ? Prenez bien en compte les alertes de votre navigateur si ce dernier vous indique qu'un site est potentiellement dangereux.

Certains conseillent enfin de prendre le temps de "Refuser les cookies non essentiels", de configurer les paramètres de confidentialité de son navigateur pour bloquer les cookies tiers, voire d'activer l'option "Do Not Track" (ne pas me pister). Effacer régulièrement ses cookies permet aussi de limiter l'accumulation et le suivi. En dehors de cela, vous ne risquez rien en acceptant les cookies sur des sites reconnus comme Amazon, Facebook, ou... Linternaute.com !