Panne de X (Twitter) : le réseau social hors service, comment contourner la panne ?

Le réseau X (anciennement Twitter) subit actuellement une nouvelle panne. Le service devrait cependant revenir d'ici les prochaines heures et il est toujours possible de naviguer sur certaines pages.

"Une erreur s'est produite. Essayez de recharger la page", c'est ce qu'indique depuis quelques minutes la plupart des pages du réseau social d'Elon Musk. Rassurez-vous donc : il ne s'agit nullement d'une mauvaise manipulation de votre part puisque cette panne semble bien provenir des serveurs de X.

Fréquemment au coeur de multiples bugs, X semble bien subir de nouveau des problèmes de serveurs. Sur la page dédiée de DownDetector, on observe également un pic d'activités des utilisateurs qui signalent des problèmes d'accès au réseau social. Pour l'heure, aucune personne de chez X n'a encore communiqué sur la panne.

Un moyen comme un autre de contourner la panne de X (Twitter)

S'il est actuellement impossible d'afficher sa page d'accueil, les autres fonctionnalités du réseau semblent totalement opérationnelles. Il est donc toujours possible d'envoyer des posts et de réagir à ceux auxquels vous pouvez accéder.

Si vous souhaitez contourner la panne qui touche actuellement X (Twitter), il est donc toujours possible de taper sur Google le nom de la personne ou entreprise que vous souhaitiez consulter + "twitter" dans votre recherche.

Une simple recherche Google avec "OpenAI twitter" permet d'accéder à la page X de l'entreprise. © Linternaute

Une technique que vous pouvez également appliquer avec vos followers préférés afin de continuer à scruter leurs posts ou y répondre. La panne touchant actuellement X (Twitter) semble donc principalement centrée sur l'affichage de la page d'accueil, et non du site tout entier.