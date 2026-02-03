Il n'y a pas que le nom, l'année de naissance, ou "1234" : ces autres termes qu'il faut absolument éviter dans les mots de passe

Les experts ont mis en évidence plusieurs mots à éviter absolument. Et ce ne sont pas ceux qu'on croise habituellement.

Quiconque a déjà navigué sur le web sait ce qu'est une cyberattaque. Si ces dernières sont de plus en plus nombreuses ces dernières années, ce n'est pas uniquement grâce aux avancées technologiques. C'est également parce que de trop nombreux internautes ne se protègent pas suffisamment lorsqu'ils naviguent en ligne.

L'utilisation de mots de passe aléatoires ou de gestionnaires est une bonne idée, mais cela ne suffit pas selon le rapport 2026 du site Specops, spécialisé dans la sécurité en ligne. Cette étude étrille de façon directe les mauvaises habitudes des utilisateurs, notamment dans leurs choix de mots de passe.

© Specops

Si les hackers utilisent bien des outils de pointe pour accéder à des comptes en ligne, bon nombre d'entre eux utilisent une technique plus simple : les listes "par défaut". Cette technique leur demande uniquement de passer en revue les mots de passe les plus simples et/ou évidents en espérant que ces derniers suffisent pour accéder à vos données personnelles. Cela ne loupe pas, puisque cette technique fonctionnerait dans près de 30% des cas sur des objets connectés ou routeurs.

Quatre termes sont à totalement prescrire selon le rapport de Specops. Ces derniers sont les plus vulnérables en cas d'attaque, du fait qu'ils soient bien trop utilisés au quotidien. Il s'agit de "admin", "guest", "cisco", et "hello".

Pour les deux premiers, il s'agit d'un grand classique des interfaces de gestion : des mots de passe qui sont souvent utilisés par défaut ou pour donner des accès temporaires. Il est donc important de les modifier pour des mots de passe bien plus difficiles à deviner. Le terme "cisco", quant à lui, renvoie à l'entreprise informatique de sécurité et nul doute que les utilisateurs décident, par facilité, de reprendre ce terme pour leur mot de passe. Enfin, l'ironie de la politesse avec le mot "hello" renvoie finalement une vraie porte ouverte aux hackers et logiciels malveillants. Note au lecteur : la traduction de ces termes en bon français ne vous aidera évidemment pas à avoir un mot de passe plus robuste.